كلوي كارداشيان تتحدّث لأول مرة عن خيانة تريستان تومبسون.. تفاصيل مؤلمة لاتُغتفر

تحدّثت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كلوي كارداشيان" للمرة الأولى حول تجاربها الصعبة التي عاشتها مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة "تريستان تومبسون" خلال علاقتها معه.

تفاصيل مؤلمة حول خيانات تريستان تومبسون

كشفت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" العديد من تفاصيل علاقتها بحبيبها السابق تريستان تومبسون والذي قام بخيانتها مرات عديدة، وذلك خلال برنامج Kardashians في موسمه الثاني.

وفي التفاصيل قالت كلوي خلال مكالمتها مع شقيقتها كيم كارداشيان: "أنا لم أكن مستعدّة للحديث حول الأمر في ذلك الوقت ابداً، حيث أنها كانت سحابة مظلمة وسط كل شيء من الممكن أن يكون جميلاً".

وأوضحت كلوي كارداشيان كيف أن تريستان تومبسون قام بخداعها من اجل نقل الأجنّة قبل معرفتها بخيانته الأخيرة من أجل الحصول على طفل ثاني.

وقالت كلوي: "لقد كنت غاضبة جداً لأنه قام بخداعي واقناعي من اجل نقل الاجنّة للحصول على طفل ثاني وذلك قبل أيام فقط من أخبار خيانته لها وانجاب طفل من المراة".

وأكّدت نجمة الواقع بان تريستان كان يعرف بأمر طفله الآخر ولكنّه أصرّ على عملية نقل الاجنّة في تاريخ معيّن قبل ولادة طفله من مارالي نيكولز.

season 2 is back with a special episode. don't miss the season premiere of #TheKardashians september 22 on @hulu. pic.twitter.com/qMqYqHkvBh — The Kardashians (@kardashianshulu) September 21, 2022

كلوي كارداشيان مستاءة

اعترفت كلوي كارداشيان بأنها تشعر بالاستياء من الجمهور وذلك بسبب لومها على الانجاب من تريستان تومبسون ولكنّها أوضحت: "لقد قمنا بعملية نقل الجنين قبل ايام من عيد الشكر، واكتشفت بان تريستان تومبسون لديه طفل في الأول من ديسمبر، فلماذا أرغب بانجاب طفل من شخص خانني؟ أنا لست مضطربة ولا مجنونة".

عائلة كارداشيان تدعمها

تحرص عائلة كارداشيان دائماً على دعم شقيقتهم كلوي كارداشيان بسبب معاناتها في علاقتها مع تريستان تومبسون، حتى أن شقيقتها كايلي وصفت تصرّفات تريستان تومبسون بأنها لا تُغتفر.