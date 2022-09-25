أنباء عن مواعدة كلوي كارداشيان لـ ميشيل موروني.. ما حقيقة الأمر؟

تصدّرت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أثيرت شائعات حول مواعدتها للنجم الايطالي المثير للجدل "ميشيل موروني".

أنباء عن مواعدة كلوي كارداشيان للنجم ميشيل موروني

يبدو واضحاً بان النجمة الأمريكية الشهيرة "كلوي كارداشيان" استطاعت أن تتخطّى حبيبها السابق ووالد أطفالها لاعب كرة السلة تريستان تومبسون والدخول في علاقة جديدة بحسب بعض الأنباء المتداولة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأثيرت شائعات كثيرة حول وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين نجمة تلفزيون الواقع والنجم الايطالي ميشيل موروني ولكن لم يتم تأكيد هذه الشائعات أو نفيها، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين رواد السوشال ميديا.

ولم يُعرف كيف اجتمع الثنائي لأول مرة وتعارفا، حيث أن ميشيل موروني كان يقوم بجولة خاصة به وذلك للترويج للجزء الجديد من فيلمه 365 days.

فيما أشار العديد من الجمهور أن هذه العلاقة مجرد شائعة ومن غير الممكن أن تكون صحيحة، وأنها مجرد اشاعة تم اطلاقها لاثارة الجدل.

علاقات كلوي كارداشيان السابقة

وكانت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" في علاقة رومانسية مع لاعب كرة السلة تريستان تومبسون ولكنّه قام بخيانتها مرات عديدة، وآخرها كان مع امراة أنجبت منه طفل.

وبالرغم من خيانات تريستان تومبسون لها إلّا أنها قامت بإنجاب طفلها الثاني من خلال أم بديلة، وذلك ليكون شقيق لطفلتها ترو البالغة من العمر 3 سنوات.