كلوي كارداشيان تثير رعب جمهورها بعد ظهورها بضمادة على وجهها .. أزالت ورم

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" قلق جمهورها ومتابعينها بعد أن نشرت صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" أظهرت فيها وجهها وهي تضع عليه الضماد.

كلوي كارداشيان تخضع لعملية إزالة ورم من وجهها

وكانت نجمة الواقع "كلوي كارداشيان" قد أثارت ذعر المتابعين بعد أن نشرت يوم الثلاثاء الماضي صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

واوضحت للجمهور بأنها تعاني من مشكلة صحية وخضعت لعملية جراحية بعد أن ظهرت وهي تضع الضماد على وجهها.

وفي تفاصيل ما حدث أكّدت كلوي كارداشيان بانها ذهبت للطبيب للحصول على خزعة بعد أن لاحظت وجود ندوب صغيرة على وجهها كانت منذ سبعة أشهر.

وعند قيام الطبيب بفحص وجهها وأخذ خزعتين، أكّد بعدها طبيب الامراض الجلدية بأنها بحاجة الى عملية جراحية فورية لاستئصال الورم من وجهها.

وأكّدت كلوي بانها أجرت العملية وكل شيء يبدو على ما يرام في الوقت الحالي وهي في مرحلة التعافي والشفاء.

تفاصيل الوضع الصحي لكلوي

يشار بأن كلوي كانت قد عانت من ورم في ظهرها عندما كان عمرها 19 عامًا حيث خضعت لعملية جراحية لإزالته، وبحسب ما تم كشف أنخ بالرغم من أن إزالة الورم من على وجه نجمة تلفزيون الواقع قد يترك أثر ندبة ظاهرة، إلّا أنه لو لم تجري كلوي الفحص كان من الممكن أن يتحور الورم إلى سرطاني ويسبب الكثير من المشاكل الصحية الأكبر.