كل ما تريد معرفته عن الفنان منذر رياحنة في عيده الـ41!

الفنان منذر رياحنة

يحتفل الفنان الأردني منذر ريحانة، الإثنين، بعيد ميلاده الـ41، حيث استطاع خلال وقت قصير أن يحفر اسمه من ذهب في المجال الفني، خاصة بعد تألقه في العديد من الأدوار بالأفلام والمسلسلات المصرية.

وولد ريحانة، عام 1978، وعندما بلغ سن الجامعة درس بجامعة اليرموك الأردنية، التي بدأ التمثيل وهو بها، حيث كان يدرس الإخراج التلفزيوني والمسرحي، حتى تخرّج عام 2004.

وشارك عقب تخرجه من الجامعة في العديد من الأعمال الأردنية مثل "آخر الفرسان، خالد بن الوليد، الاجتياح".

وسافر ريحانة إلى مصر في عام 2012، وبدأت رحلته إلى الشهرة في الوطن العربي، ولمع اسمه بعد مشاركته في العديد من الأعمال المصرية، حيث بدأ رحلته الفنية في مصر بعد أن اختارته المخرجة ساندرا نشأت للمشاركة بدور في فيلم "المصلحة" بجوار النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ثم بدأت الانطلاقة بعد أدائه لدور الصعيدي بحرفية في مسلسل "خطوط حمراء"، ومن بعده تألق في "أبو عمر المصري".

وقدّم الفنان الأردني أيضًا مسلسل "نظرية الجوافة" أمام الفنانة إلهام شاهين، ومسلسل "العقرب" مع لقاء الخميسي، ومسلسل "السيدة الأولى" مع غادة عبد الرازق، ومسلسل "أنا عشقت" مع أمير كرارة ونجلاء بدر، وأخيرًا مسلسل "مملكة يوسف المغربي" مع مصطفى فهمي وعلا غانم وأنوشكا.

وانطلق "ريحانة" نحو النجومية في مصر، فقدّم أكثر من عمل فني ما بين سينما وتلفزيون، كان أبرزها في فيلم "جرسونيرة" عام 2013 أمام النجمة غادة عبد الرازق، ثم فيلم "هز وسط البلد" مع إلهام شاهين وزينة، وبعدها فيلم "كرم الكينج" مع محمود عبد المغني وريهام حجاج.

وتألق على خشبة المسرح بالأردن، في مسرحيات "الفالنتاين" و"حكي جرايد" و"كائن الظل" وخاض تجربة الإخراج من خلال مشروع تخرجه من الجامعة بفيلم "لا شيء مهم".

وفاز خلال مشواره الفني بالعديد من الجوائز الفنية العربية، حيث حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للإعلام عن مسلسل "أبناء الرشيد"، وهو أول ممثل أردني يحصل على هذه الجائزة، وجائزة "إيمي أووردز" العالمية عن مسلسل "الاجتياح".

وكان قد حُكم على الممثل الأردني مُنذر ريحانة، في عام 2016، بالحبس ثلاثة سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، بسبب إحدى شركات الإنتاج التي أقامت دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بخيانة الأمانة والنصب، حيث كانت قد اتفقت معه على المشاركة في فيلم سينمائي من إنتاجها، وحصل على شيكات منها مقابل اشتراكه في العمل، مضيفة في دعوتها أنها فوجئت بقيام الفنان برفع دعاوى قضائية ضد الشركة بزعم عدم تنفيذ العمل المتفق عليه وهو ما اعتبرته نصب وخيانة أمانة.

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