كل ما تريد معرفته عن المسلسل التركي المنظمة.. هل سيظهر العرب كإرهابيين؟

"سر الدولة شرف، سر الدولة أغلى من الروح"، بهذه العبارات بدأ إعلان المسلسل التركي الجديد "المنظمة" الذي سيعرض يوم الأحد القادم على قناة TRT.

اعلان مسلسل ( المنظمة ) مترجم , والذي سيحكي عن وحدة الاستخبارات #Teşkilat



- الحلقة الاولى ستُعرض يوم الاحد بتاريخ 7 مارس على قناة TRT pic.twitter.com/C50knoeIni — مسلسل المنظمه | Teşkilat (@1Teskilat_arb) February 26, 2021

قصة مسلسل المنظمة

هو مسلسل استخباراتي، يدور حول أعضاء فريق خاص يعمل في جهاز المخابرات الوطني ونضالهم ضد الأعداء الداخليين والخارجيين لحماية وطنهم ونضالاتهم في حياتهم الخاصة حيث يتأثرون دائها بمهنتهم بالإضافة إلى التضحيات البطولية التي قدموها لبلدهم و مشاكلهم العائلية وشؤون الحب والعلاقات مع بعضهم.

ومن خلال هذا المسلسل سيعرض لأول مرة أحداث من داخل مؤسسة جهاز المخابرات التركي، سيتم تطبيق احدث الأساليب التي تستخدمها الحكومه الوطنيه في الواقع داخل المسلسل مثل تكنولوجيا تنفيذ المهمة وتكنولوجيا الطائرات بلا طيار ومهام التجسس وتتغير الهويه واظهار كواليس منظة الاستخبات وغيرها.

بوستر مسلسل المنظمة

وبشكل مفصل أكثر، سيتحدث مسلسل المنظمة عن تضحيات ونضال 7 من العاملين في المخابرات، حيث يوجد تنفيذ هجوم إرهابي على مصنع في أنقرة، والذي يتعرض بشكل كبير لمثل هذه العمليات من قبل المخابرات الاجنبية.

بناءً على هذه الهجمات، يتم تشكيل فريق سري للغاية سيضحي هذا الفريق بحياته من أجل بلدهم، ويحدد القوى التي تقف وراء الهجمات ويقضي عليها بأساليب غير عادية.

أبطال مسلسل المنظمة

تشاغلار ارطغرل

سيجسد دور "سردار" أحد أكثر عناصر الاستخبارات شعبية في المنظمة، بعد فقدانه لعائلته وهو في العاشرة من عمره في ألمانيا نتيجة هجوم النازيين الجدد، تمت رعايته تحت اشراف السيد "مته" في الميتم. ويكون قائد الفريق ذو شخصية جذابة. كما أنه تم تربيته على أن يكون عنصر مخابراتي.

دينيز بايسال

ستلعب دور "زهرة" الشخصية الذكية الهادئة، التي تمثل المنطق في الفريق. وهي التي تتخذ القرارات الواقعية والعقلانية حتى في أشد المواقف وأصعبها.

نهاد كايا

سيكون "هولكي" في مسلسل المنظمة، وهو الشخص ذو طبيعة طموحة، وشخصية مفرطة النشاط غير مستقرة. كما أنه معروف بفضوله حول الأسلحة. وهو خبير في المشاجرة وتقنيات القيادة المتقدمة.

أزجي أيوب أوغلو

الجميلة التي تقع في حب سردار ويكون اسمها "جيرين". وهي امرأة جذابة ومتعاطفة تصنع المعجزات في المطبخ وتبع الصلصات الفرنسية.

مسعود اكوستا

"سيد مته" الشخصية التي سيجسدها في مسلسل المنظمة وهو معلم الفريق ومؤسسه. رجل دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث أنه يفعل كل شيء لأجل دولته.

ايزغي شينلير

ستلعب دور "بينار"، خبير المكياج البلاستيكي والتنكر. تجد نفسها في ضابطة مخابرات، بينما كانت بالأصل تريد أن تصبح ممثلة.

تونجر سلمان

الذي سيكون العم حقي في المسلسل، وهو الذئب العجوز للفريق، مستشار مالي وخبير في نحليل السلوك البشري. كما أنه الأفضل عندما يتعلق الأمر بالتتبع.

سردار يغين

سيجسد دور "اوزاي" في مسلسل المنظمة حاصل على درجة الدكتوراه، وهو محلل الفريق، يقوم بأدق القراءات للتطورات.

أحمد أوجور ساي

تحمل شخصيته في المسلسل اسم "غوركان" الخبير السيبراني للفريق. ذو شخصية متعاطفة يمكن أن نقول عنه أنه متسلل حقيقي، ولا يوجد أي جهاز إلكتروني لا يستطيع اختراقه.

يافوز بينجول

سيلعب دور العضو المتقاعد في مسلسل المنظمة "ادم سيهان" إلا أن حترامه ومركزه بالمنظمة مازال كما هو. يعيش حياة خاصة به في متجره الصغير.

محمد أسطى

الشخصية التي ستثير جدلًا عند العرب، لأنها تحمل اسم "زايد فادي" الذي قضى طفولته في فلسطين بفقر مدقع، فقد والدته بسبب الفقر. مؤمن بمقولة كل ما يتم فعله للوصول إلى السلطة والمال جائز. وهو مقاول من الباطن لجميع الأعمال القذرة في الشرق الأوسط. أنه ذكي ولكنه متعجرف ولا يرحم.

إعلانات مسلسل المنظمة

عرض منذ أيام قليلة إعلان الحلقة الأول من المسلسل، ولقي تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الإعلان الأول للمسلسل كان قد وتخطى المليون مشاهدة عبر تويتر بعد وقت قصير من اصداره (الإعلان بداية المقال).

أما بالنسبة لإعلان الحلقة الأول كان قد أثار الجدل، خاصة وأنه كما يظهر في الإعلان بأن العرب سيكون لهم دور كـ"ارهابيين". يمكننا ملاحظة النمرة السورية "دمشق" في الإعلان، ووجود شخص عربي يرتدي شماغ يتم قطع رقبته بالسيف، كما أنه هناك شخص يتحدث باللغة العربية يسأل: "من أنتم؟" ليجيب شخص بالتركية "الدولة التركية".

مسلسل المنظمة - اعلان الحلقة 1



إبتداءً من الأحد القادم#Teşkilat pic.twitter.com/rF8NAvo5fB — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 1, 2021

رد فعل الجمهور كان متضارب حول الإعلان إلا أن الفئة الأكبر أبدت اعجابه ورغبتها بمتابعة المسلسل. وكان من ضمن هذه التعليقات التي لم يعجبها الإعلان، "يغثوني الاتراك لما يطلعون ارقام سيارات الارهىبيين رقمها دمشق ليش مو حلب؟ مرة طلعوا السفارة التركية بحلب علحدود التركية!".

وأضاف أخر، " ياليل متبطحين بسوريا وليبيا وعاثوا في الارض فسادا والان جايين يشوهون صورة العرب والسعوديين وهذي مو اول مره لهم مسوين انفسهم شعب الله المختار الشعب الي محد معترف فيه وبحكومته لا اوروبا ولا العرب".

بينما كان رأي هناك معاكس من رواد تويتر هو " بس تكلم الصراحة في عرب ارهابيين (وهذا الواقع فليش تزعل للأسف العرب مجرد ساحة شطرنج ويلعبوا فيها الشياطين).

زادت شركة إنتاج المسلسل الحماس لمنتظرينه، فقامت بنشر مشهد من الحلقة الأولى بالمسلسل، يوضح بشكل أكبر عن ماذا تخلى هذا الفريق لأجل تركيا.

برومو الحلقة الأولى من مسلسل (المنظمة) التي سوف تعرض يوم الأحد القادم pic.twitter.com/9llhOIn6m4 — Turkey News AR ➐ (@TurkeyNewsAR) March 4, 2021

معلومات عن مسلسل المنظمة

يتم تصوير المسلسل في العاصمة التركية "أنقرة"، ولأن أحداثه تدور هناك، وبعد أن مان قد أٌطلق عليه اسم "المنظمة" تم نغير اسمه إلى "أنقرة" ليعود قبل بدء عرضه إلى اسمه الأول "المنظمة".

المسلسل من انتاج شركة Tims&B لقناة TRT، من اخراج ياغيز الب اكايدن، وكتابة الكاتب ادهم أوزايشيك وفريقه، ليكون ثاني تعاون بينهم بعد مسلسل العهد.

يوم العرض والمسلسلات المنافسة لمسلسل المنظمة

ستعرض الحلقة الأول من المسلسل يوم الأحد 7 مارس. وسينافس كل من علي رضا، الكفارة، زهرة الثالوث واتصل بمدير أعمالي.

تساءل متابعين الدراما التركية، عن اذا سيكون مسلسل المنظمة مسؤول عن توقف مسلسل جديد وأي مسلسل سيكون الضحية؟ خاصة مع وجود منافسة عالية بين المسلسلات.

يذكر أن تشاغلار ارطغرل و دينيز بايسال قد اجتماعا في عمل سابق كثنائي وأحبهما الجمهور معًا، مما يعني زيادة فرصة نجاح مسلسل المنظمة. أما عن المسلسل الذي جمعهما هو "فضيلة خانم وبناتها".

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