نجم ابنة السفير يعيش علاقة حب مع نجمة حريم السلطان

تداولت الصحف التركية وجود علاقة حب تجمع بين نجم ابنة السفير "اوراز كايغلار اوغلو" الذي جسد شخصية "غديز" في المسلسل مع نجمة مسلسل حريم السلطان "بيراك توزوناتاش".

في التفاصيل، زُعم أن الثنائي يعيشان هذه العلاقة بالخفاء، ويخبران من هم ضمن دائرتهم المقربة عن هذه العلاقة فقط.

اوراز كايغلار اوغلو الذي بقي صديقًا لزوجته السابقة الممثلة "ميليس اشيتان"، بعد زواج استمر 5 سنوات وتوج بابنة وحيدة بلغت حديثًا الـ 4 سنوات. حيث نشر صورة له مع ابنته وطليقته بليلة رأس السنة وهم يحتفلون بعيد ميلادها.

بالتطرق للحديث عن أعماله، فقد انفصل مؤخرًا عن مسلسل ابنة السفير، بعد انتهاء دوره وخاصة مع انسحاب بطلة العمل نسليهان اتاغول التي جاءت توبا بويوكوستن بديلةً عنها.

وكانت تدور القصة حول قصة حب مستحيلة بين ناره ابنة السفير وسنجار ابن عامل بسيط في موغالا. ناره و سنجار وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان.

العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة سانجار وعندما يستعد للزواج من فتاة اخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها اسرار الماضي.

لتأخذ منحنى جديد مع التغيرات التي حصلت في المسلسل، وحتى أن متابعين المسلسل طالبوا بانهائه أو تغير اسمه على الأقل لأن ابنة السفير ذهبت ولم تعد.

يذكر أن للوسيم التركي 2.3 مليون متابع على انستغرام.

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