كندا حنا تقدم وصلة رقص شرقي باحترافية كبيرة.. وتكشف عن سببها!

كشفت الفنانة السورية كنده حنا عن تلقيها تدريبات في الرقص الشرقي، ونشرت حنا عبر إنستغرام فيديو قدمت من خلاله وصلة رقص شرقي مُحترفة، وقالت حنا من خلال التعليق أن التدريبات هذه خاصة بفيلم "الإفطار الأخير".

وظهرت الفنانة السورية بالفيديو مُرتدية فستان أسود طويل، وترقص باحترافية على انغام اغنية رقص شرقي، وتفاعل الجمهور مع الوصلة مثنين على ادائها ومؤكدين أنها تعلمت جيدًا من التدريبات.

وكانت بعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير عبر إنستغرام قد تحدثت في وقت سابق عن العمل بسرية تامة على فيلم "الإفطار الأخير" والمقرر أن يجمع النجمين كندة حنا وعبدالمنعم عمايري وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، ولم يتم الكشف من جهة شركة الإنتاج عن أي تفاصيل تخص قصة الفيلم او الطاقم المشاركين إلى جانب بطليه.

إلا أن حنا استعرضت مؤخرًا بعض من إطلالاتها من كواليس الفيلم، ونشرت اليوم الفيديو والذي فتح باب التكهنات حول تقديمها شخصية لها علاقة بالفن الشرقي، وقد تكون شخصية راقصة، لاهتمام صناع الفيلم بتلقي حنا دورة متخصصة في الرقص الشرقي.

يُشار إلى ان الفنان السوري عبدالمنعم تألق خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية حسام في مسلسل مسافة أمان إلى جانب عدد من النجوم منهم سلافة معمار، كاريس بشار وآخرون، فيما تغيبت حنا عن الموسم الرمضاني الماضي.

للمزيد من قسم المشاهير ع السوشال ميديا: