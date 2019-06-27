كندة علوش توجه رسالة شكر للفنان ملحم زين..فما السبب؟

وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة شكر من القلب إلى القلب، للفنان اللبناني ملحم زين، وذلك بعدما صرّح عن موقفه تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وأنه من أشد المعارضين للتفرقة والعنصرية التي أصبح يدعو لها البعض في الآونة الأخيرة.

وجاء في تغريدة كندة علوش التي نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: "شو محترم الفنان ملحم زين بردو على موضوع السوريين بلبنان ببرنامج منا وجر قديش غالية ومهمة كلمة الحق ورسايل المحبة بالوقت يلي بتتفشى فيه العنصرية ولغة التفرقة..شكرًا من القلب".

شو محترم الفنان #ملحم_زين زين بردو على موضوع السوريين بلبنان ببرنامج #منا_وجر قديش غالية ومهمة كلمة الحق ورسايل المحبة بالوقت يلي بتتفشى فيه العنصرية ولغة التفرقة.. شكراً من القلب 🙏🏻🌺 @melhem_zein1 @mennawjerr — Kinda Alloush (@KindaAlloush) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

الجدير ذكره أن الفنان ملحم زين كان قد طالب خلال لقائه في برنامج منا جر، بتنظيم الأوضاع الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، والنظر في وضعهم بعيدًا عن المشاكل السياسية التي لا دخل لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، والتوقف عن الإساءة لهم.

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