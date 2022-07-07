كورتني كارداشيان تكشف عن سر تحسين الخصوبة كشفت كورتني كارداشيان مؤخرًا أنها وزوجها الجديد ترافيس باركر كانا يتبعان حمية خاصة للتخلص من السموم من الجسم بالكامل ، والامتناع عن ممارسة الجنس والكافيين - وهي طريقة تطهير مكثفة من الأيورفيدا تُعرف أيضًا باسم تطهيربانشاكارما.

كورتني كارداشيان تكشف عن سر تحسين الخصوبة

هل يساعد البيض على تحسين الخصوبة؟

في الحلقة الأخيرة من The Kardashians ، شاركت مؤسسة "بوش" أنها تتناول بيض السمان للمساعدة في عملية "إنجاب الأطفال". وقد ترك هذا الأمر لدى المعجبين وأولئك الذين يتطلعون إلى إنجاب الأطفال فضولاً لمعرفة المزيد.

وقالت كارداشيان لصديقتها ستيفاني شيبرد: "لا أعرف ما إذا كنت سأندم على اختيار الغداء هذا". وأضافت "يجب أن آكل بيض السمان كل يوم أيضا من أجل إنجاب الأطفال".

عندما سُئلت عن سبب عدم قدرتها على تناول البيض العادي ، أجابت ، "يفترض أن بيض السمان مفيد عند محاولة إنجاب الاطفال". ومع ذلك ، قالت أيضًا إنها غير متأكدة مما إذا كان "تم توثيق ذلك على الإنترنت".

كورتني كارداشيان تكشف عن سر تحسين الخصوبة

بيض السمان للمساعدة في "إنجاب الأطفال" ؛ هل هو فعال حقاً؟

على الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن بيض السمان يعزز الصحة الجنسية ، إلا أنه لا يوجد دليل واضح يشير إلى ما إذا كان يساعد في تحسين الخصوبة.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 على الفئران المصابة بداء السكري أن تناول بيض السمان يقلل من الإجهاد التأكسدي ويعزز أيضًا إصلاح خلايا الخصية.

ومع ذلك ، فإن تاسمين جوردن، أخصائية تغذية لا تضمن فعالية نظام الخصوبة هذا وتقول إنه لا يوجد دليل قوي على ذلك. من جهة أخرى يقول خبراء الصحة تلعب عوامل مثل علم وظائف الأعضاء وعلم الوراثة وتناول نظام غذائي غني بالألياف وغني بالمغذيات والعمر وعادات نمط الحياة دورًا مهمًا في تحديد الخصوبة.

فيما يتعلق ببيض السمان ، توضح جوردان أن محتوى البروتين في البيض يجعله مفيدًا لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة ونموها ، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث عندما يتعلق الأمر بارتباطه بالحمل.

كورتني كارداشيان تكشف عن سر تحسين الخصوبة

الفوائد الصحية لبيض السمان

بيض السمان غني بالبروتين وفيتامين ج وفيتامين أ ، وهذا هو السبب في أنها ليست رائعة فقط لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة والمساعدة على الهضم وتعزيز المناعة ، ولكنها تساعد أيضًا في علاج الحساسية وزيادة الطاقة. يقال أيضًا أن بيضة سمان واحدة توفر لك كمية كبيرة من فيتامين ب 12 ، مما يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتحسين صحة الدماغ. إلى جانب فيتامين ب 12 يساعد أيضًا في تطوير خلايا المخ والأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.

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