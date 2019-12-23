في عمر الستين..سميرة سعيد تُثبت أن العمر مجرد رقم..شاهدوا أبرز إطلالاتها في "ذا فويس"!

عندما نتحدث عن شخص في الستين من عمره، أول ما يتبادر إلى أذهان الجميع في الوضع الطبيعي هو التجاعيد، علامات التقدم بالسن، الشعر الأبيض، وغيرها من الأمور التي تبدأ بالظهور عندما يكبر الإنسان، ولكن الأمر كان مختلفًا تمامًا مع الديفا سميرة سعيد التي أثبتت صحة المقولة التي تقول "العمر مجرّد رقم".

وظهر ما تحدثنا عنه في البداية بوضوح، من خلال الإطلالات المميزة التي حضرت فيها الفنانة سميرة سعيد حلقات برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس، عدا عن جمالها وأنوثتها الطاغية التي اجتمعت سويًا مع أناقتها لتبهر الجمهور العربي وتخرج لنا في النهاية وكأنها فتاة شابة في بداية الثلاثينات من عمرها، وتتمكن من الاستحواذ على قلوب متابعيها بكل أريحية.















وكانت سميرة سعيد تحرص في كل حلقة من حلقات "ذا فويس" على التنويع في اختيار الإطلالة، ففي بعض الأحيان كانت تعتمد الإطلالات "الكاجوال"، وفي أوقات أخرى الفساتين الرسمية والأنيقة، واختيارات الألوان الخاصة بها كانت تعكس روحها الشابة، فتنقلت بين الأخضر والأسود والفضي والذهبي والعديد من الألوان المميزة التي جعلتها في أبهى حُلّة.

على الصعيد الفني، تزامنًا مع نهاية "ذا فويس"، طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "هليلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على موقع يوتيوب، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

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