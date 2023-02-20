كيت ميدلتون بإطلالة لافتة بالأبيض في حفل BAFTA .. وأقراطها الذهبية حديث الجمهور

حضر ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون الى حفل توزيع جوائز السينما البريطانية "البافتا" وذلك لعام 2023 يوم أمس الاحد والذي اقيم في القاعة الملكية.

اطلالة كيت ميدلتون والأمير ويليام في حفل البافتا

لفتت أميرة ويلز الأنظار إليها لحظة وصولها إلى السجادة الحمراء في قاعة Royal Festival Hall بإطلالتها الملكيّة البيضاء.

ارتدت زوجة الأمير ويليام فستانًا من الشيفون بقصة كتف واحد من الاعلى باللون الأبيض من تصميم المصمم العالمي "ألكسندر ماكوين" ونسّقته مع قفازات طويلة باللون الأسود.

واختارت للإطلالة تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا دون أي اضافات، وانتعلت حذاء كعب عالي باللون الذهبي.

واكثر ما لفت الأنظار إليها هو الأقراط الذهبية التي ارتدها من Zara التي وبالرغم من انها علامة عالمية لكنها توصف بالشعبية لأسعارها الزهيدة مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى.

واعتبر الجمهور ان بساطة وعفوية ميدلتون بدت ظاهرة باختيارها لأقراط أذن من زارا دون الاكتراث لما قد يقال عنها، أما الأمير ويليام فقد ارتدى بدلة مخملية أنيقة باللون الأسود ونسّق معها قميص أبيض وبيبيون أسود اللون.

فستان كيت ميدلتون مُعاد التدوير

ومما زاد من الاشادات على اطلالة ميدلتون هو ان الفستان الأبيض الذي ظهرت فيه على السجادة الحمراء، كانت قد ارتدته في حفل البافتا عام 2019، لكنها اجرت بعض التعديلات عليه.

وتغزل الجمهور بجمال إطلالة أميرة ويلز وأناقتها اللافتة رغم البساطة.