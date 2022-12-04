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كيت ميدلتون تتألق باللون الأخضر النيون في حفل توزيع جوائز إيرث شوت

نادين طاهر

نادين طاهر

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 08:35
كيت ميدلتون تتألق باللون الأخضر النيون في حفل توزيع جوائز إيرث شوت
كيت ميدلتون تتألق باللون الأخضر النيون في حفل توزيع جوائز إيرث شوت

تألقت  كيت ميدلتون بفستان ساحر باللون الأخضر النيون  في حفل توزيع جوائز إيرث شوت The Earthshot Prize 2022 في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

كيت ميدلتون تتألق باللون الأخضر النيون في حفل توزيع جوائز إيرث شوت

كيت ميدلتون تتألق باللون الأخضر النيون في حفل توزيع جوائز إيرث شوت

وتميّز فستان كيت ميدلتون بقصة الأوف شولدر طويل يصل إلى الأرض باللون الأخضر النيون مع حزام من نفس لون الفستان مما أبرز شكل خصرها الرشيق، وبحسب ما جاء في تقرير دايلي ميل فقد استأجرت كيت الفستان الذي ارتدته في الحفل من منصة HURR، وهي منصة بريطانية خاصة للتأجير، وتبلغ قيمة التأجير في الليلة 74 جنيهًا إسترلينيًا.

كيت ميدلتون تتألق باللون الأخضر النيون في حفل توزيع جوائز إيرث شوت

ونسقت كيت الفستان الأخضر النيون مع شوكر مرصع بالزمرد والألماس من مجوهرات الأميرة الراحلة ديانا، ويعود تاريخ العقد إلى عام 1911، حيث أهدت الملكة إليزابيث الثانية العقد إلى زوجة ابنها، ديانا أميرة ويلز، التي كانت ترتديه بشكل مستمر.

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كلمات دالة:كيت ميدلتونحفل توزيع جوائز إيرث شوتفستانإطلالةأناقةالولايات المتحدة الأمريكيةبوسطن

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