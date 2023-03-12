كيت ميدلتون ترتدي الحجاب في المركز الإسلامي.. وتشكر مساعدي متضرري زلزال تركيا وسوريا

تداول المتابعون الملكيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من االصور لأميرة ويلز "كيت ميدلتون" خلال إحدى زياراتها الى المركز الاسلامي في بريطانيا رفقة زوجها ولي العهد الامير ويليام.

كيت ميدلتون تحرص على ارتداء الحجاب خلال زيارتها للمركز الاسلامي

ولفتت أميرة ويلز "كيت ميدلتون" الأنظار اليها خلال زيارتها إلى المركز الاسلامي الذي يقع في غرب لندن حيث كانت تضع الحجاب على راسها وترتدي ملابس محتشمة.

وأشاد العديد من الجمهور الملكي وخاصة من أصحاب الديانة الإسلامية باميرة ويلز لاحترامها العادات والتقاليد الاسلامية خلال دخولها المركز الاسلامي في لندن، من خلال ملابسها، كما أشاد عدد كبير بجمالها واناقتها بالحجاب.

سبب زيارة كيت ميدلتون والأمير ويليام الى المركز الاسلامي

زار الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز المركز الاسلامي في لندن وذلك لشكر القائمين على جمع التبرّعات والمساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا خلال الشهر الماضي وتسبب بوقوع الآلاف من الضحايا، وتشريد عدد كبير من العائلات بعد خسارتهم منازلهم.

وجمع المركز الاسلامي في لندن ما يقارب الـ 29 ألف دولار وذلك لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر، حيث حرص المركز على تقديم هذه المساعدات للأسر المشردة.

وعلّق الامير ويليام الذي أصبح وليًا للعهد بعد تولي والده الملك تشارلز الحكم في بريطانيا على زيارته: "الروح الانسانية موجود في المركز الاسلامي فمنذ أن وقع الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا جمع المركز أكثر من 25000 جنيه أسرليني من التبرّعات.