كيت ميدلتون تفاجىء جمهورها بعرض موهبتها الخاصة في مسابقة Eurovision

فاجات أميرة ويلز "كيت ميدلتون" جمهورها الملكي بظهورها في حفل افتتاح مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision لعام 2023 والتي أقيمت يوم أمس الاحد.

كيت ميدلتون تظهر موهبتها بالعزف على البيانو خلال حفل الافتتاح



ظهرت كيت ميدلتون بشكل مفاجىء أمام الجمهور في مقطع فيديو تم عرضه خلال افتتاح المسابقة وهي تعزف مقطوعة موسيقية من تأليف جو برايس وكوجو صموئيل.



ويبدو واضحاً بأن مقطع الفيديو تم تصويره في إحدى الغرف في قلعة وندسور خلال وقت سابق من هذا الشهر حيث أن المقطوعة الموسيقية كانت بالتعاون مع أوكسترا كالوش الاوكرانية.



وارتدت أميرة ويلز فستانًا باللون الأزرق من تصميم جيني باكهام خلال عزفها للمقطوعة، بالاضافة الى أنها ارتدت أقراط خاصة بالملكة الراحلة اليزابيث الثانية.



وعلّقت أميرة ويلز على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بقولها: "مفاجأة Eurovision يسعدني الانضمام الى اوركسترا كالوش في افتتاح المسابقة".

كيت ميدلتون تتوّج رسميًا أميرة ويلز



وخلال وقت سابق من هذا الشهر توّجت كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام رسمياً زوجة ولي العهد واميرة ويلز وذلك بعد ان جرى التتويج الرسمي للملك تشارلز الذي أصبح ملك بريطانيا بعد وفاة والدته.

وتواجد في حفل التتويج عدد كبير من رؤساء العالم والمشاهير، كما حضر الأمير هاري الابن الأصغر للملك تشارلز وزوجته الراحلة الأميرة ديانا.