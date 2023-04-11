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كيت ميدلتون تكسر أول بروتوكول ملكي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 06:27
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تتوجّه الأنظار الى أميرة ويلز "كيت ميدلتون" خاصة بعد أن حصلت بشكل رسمي على لقب زوجة وليّ العهد والملكة المستقبلية للبلاد بعد وفاة  الملكة اليزابيث.

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واحتفلت عائلة الأمير ويليام بعيد الفصح حيث نشروا صورة خاصة بهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" احتفالاً بهذه المناسبة.

كيت ميدلتون تكسر بروتوكول ملكي لأول مرة بعد وفاة الملكة إليزابيث

ظهرت أميرة ويلز يوم الأحد الماضي مرتدية فستان ومعطف بلون الياقوت الأزرق حيث نسّقت كل إطلالتها بنفس اللون حتى الحقيبة.

لكن كان هناك تفصيل صغير أثارت به صدمة لدى الجمهور الملكي وفي تفاصيل الخبر فإن الأميرة البالغة من العمر 41 عاماً قامت بطلاء أظافرها باللون الأحمر لأول مرة في حياتها لتكسر بروتوكول ملكي لم تعتاد كسره سابقًا في حياة الملكة إليزابيث.

ومع ظهورها بطلاء الأظافر باللون الأحمر، تكون ميدلتون بذلك قد كسرت بروتوكول ملكي لأول مرة في حياتها منذ زواجها في عام 2011.

وكشف خبير ملكي بانه لم يكن هناك بروتوكول رسمي بعدم وضع طلاء الأظافر الأحمر إلا أن الملكة اليزابيث هي كانت لا تحب طلاء الأظافر الملوّنة.

The British Royal Family Attend Easter Mattins Service

الأميرة الراحلة ديانا ظهرت بـ طلاء باللون الأحمر

لم تكن كيت ميدلتون أول من وضع طلاء الأظافر الأحمر فقد وضعته الأميرة ديانا من قبلها وذلك في الليلة الانتقامية التي اعترف فيها الأمير تشارلز بخيانته لديانا منذ فترة طويلة.

كما بدأت الأميرة ديانا تظهر في هذا اللون في الأماكن العامة وبشكل متكرر.

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