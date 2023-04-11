كيت ميدلتون تكسر أول بروتوكول ملكي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

تتوجّه الأنظار الى أميرة ويلز "كيت ميدلتون" خاصة بعد أن حصلت بشكل رسمي على لقب زوجة وليّ العهد والملكة المستقبلية للبلاد بعد وفاة الملكة اليزابيث.

واحتفلت عائلة الأمير ويليام بعيد الفصح حيث نشروا صورة خاصة بهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" احتفالاً بهذه المناسبة.

كيت ميدلتون تكسر بروتوكول ملكي لأول مرة بعد وفاة الملكة إليزابيث

ظهرت أميرة ويلز يوم الأحد الماضي مرتدية فستان ومعطف بلون الياقوت الأزرق حيث نسّقت كل إطلالتها بنفس اللون حتى الحقيبة.

لكن كان هناك تفصيل صغير أثارت به صدمة لدى الجمهور الملكي وفي تفاصيل الخبر فإن الأميرة البالغة من العمر 41 عاماً قامت بطلاء أظافرها باللون الأحمر لأول مرة في حياتها لتكسر بروتوكول ملكي لم تعتاد كسره سابقًا في حياة الملكة إليزابيث.

ومع ظهورها بطلاء الأظافر باللون الأحمر، تكون ميدلتون بذلك قد كسرت بروتوكول ملكي لأول مرة في حياتها منذ زواجها في عام 2011.

وكشف خبير ملكي بانه لم يكن هناك بروتوكول رسمي بعدم وضع طلاء الأظافر الأحمر إلا أن الملكة اليزابيث هي كانت لا تحب طلاء الأظافر الملوّنة.

الأميرة الراحلة ديانا ظهرت بـ طلاء باللون الأحمر

لم تكن كيت ميدلتون أول من وضع طلاء الأظافر الأحمر فقد وضعته الأميرة ديانا من قبلها وذلك في الليلة الانتقامية التي اعترف فيها الأمير تشارلز بخيانته لديانا منذ فترة طويلة.

كما بدأت الأميرة ديانا تظهر في هذا اللون في الأماكن العامة وبشكل متكرر.