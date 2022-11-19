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كيت ميدلتون ما بين الماضي والحاضر.. مراهقة جريئة وصور صادمة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:33
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تغيّرت حياة دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" إلى الأبد وذلك بعد أن تعرّفت على الأمير ويليام الوريث للعرش الملكي البريطاني وأعلنا خطوبتهما بعد علاقة رومانسية دامت لأكثر من 7 سنوات.

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وفي البداية أطلق على كيت ميدلتون يُطلق لقب الأميرة المنتظرة وذلك لأن علاقتها بالامير ويليام كانت طويلة ولكن لم يحددا موعد زفافهما أبداً، إلا أن حضر اليوم الذي قدّم فيه الأمير ويليام أثمن خاتم لدى والدته الراحلة الأميرة ديانا لعروسه كيت ميدلتون، ليعلنا موعد زفافهما في 29 أبريل من عام 2011.

وبالرجوع الى الماضي الخاص بكيت ميدلتون فقد عاشت دوقة كامبريدج حياة طبيعية بسيطة حيث ولدت في انجلترا، ونشأت هناك ثم انتقلت في عمر العامين الى مدينة عمان عاصمة المملكة الأردينة الهاشمية لبضع سنوات ولكنّها عادت للدراسة في بريطانيا، وتغيّرت حياتها العادية منذ دخولها الجامعة وتعرّفها على الأمير ويليام.

وإليك مجموعة من الصور واللقطات لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون منذ أن كانت طفلة صغيرة ومروراً بمراهقتها الطائشة إلى ان وصلت الى أكثر الأفراد الملكيين اتزاناً، حاصة بعد دخول ميغان ماركل إلى العائلة الملكية وزواجها من الأمير هاري والمشاكل التي أحدثتها في العائلة المالكة البريطانية.

ورصد موقع "البوابة" بعض من صور كيت ميدلتون في مختلف مراحل حياتها:

1- صور من طفولة دوقة كامبريدج

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

2- صور من مراهقة كيت ميدلتون الطائشة

كيت ميدلتون

 

كيت ميدلتون
 

كيت ميدلتون

3- صور من علاقتها مع الأمير ويليام

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4- صور وهي فرد من أفراد العائلة المالكة

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