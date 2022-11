كيفانش تاتليتوغ بطل مسلسل "العائلة".. إليك تفاصيل العرض

*New development on:#kivançtatlituğ in family series #aile:

▪️Kıvanç has principally agreed

▪️Release date Mar or Sept’23 —dependent

▪️KT 1st on new #organizeisler with #YılmazErdoğan for #DisneyPlus

▪️Co-star #ozgeÖzpirinçci offered the role.

**via: B.Astuntas** pic.twitter.com/gtjZrKMdGt