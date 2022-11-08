كيفانش تاتليتوغ بطل مسلسل "العائلة".. إليك تفاصيل العرض

كشفت وسائل اعلام تركية بأن هناك تفاصيل جديدة حول المسلسل التركي الشهير "العائلة" والذي تم تأجيل إصداره خلال الشهر الماضي بسبب عدم اتمام التعاقد مع النجوم وعدم الاستقرار على الأسماء.

كيفانش تاتليتوغ بطل مسلسل "العائلة"

وافق النجم التركي الشهير كيفانش تاتيتوغ مبدئياً على المشاركة في بطولة في مسلسل المافيا الجديد "العائلة" وهو نسخة تركية عن المسلسل الأمريكي الشهير The Sopranos.

وأعلنت صفحة خاصة بمعجبي الفنان التركي الشهير على تويتر، بأنه تم اختياره لدور البطولة في المسلسل ووافق على المشاركة فيه مبدئياً.

تفاصيل مسلسل العائلة

سيطرح المسلسل التركي الشهير "العائلة" على Show TV، حيث سيتولى أحمد كاتيكسيز إخراج العمل، وسيقوم بكتابة النص هو هاكان بونومو.

أما النجوم المشاركين في المسلسل فهم جانان ارغودار ويورداير أوكور وأمل جوكسو وغيرهم، كما كشفت تقارير اخبارية بأن هناك مفاوضات مع النجمة التركية "أوزجي أوزبيرينجي" وذلك للعب دور البطولة الى جانب كيفانش في المسلسل المرتقب.

أما حول تفاصيل موعد عرض المسلسل فقد أكّد فريق العمل بأن المسلسل التركي سيطرح في شهر مارس القادم وذلك بعد انتهاء كيفانش تاتليتوغ من تصوير مسلسل لصالح Disney Plus.

نبذة عن قصة المسلسل

في نسخته الأمريكية فإن المسلسل يدور في اطار الدراما والجريمة حول رجل مافيا أمريكي يواجه صعوبة بين بيئته والمنظمات الاجراميية ويلجأ لطبيبة نفسية، للموازنة بين حياته الخاصة والعملية.