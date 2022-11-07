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كيفانش تاتليتوغ يغيب عن حفل "نيتفليكس" بسبب وضعه الصحي.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:30
كيفانش تاتليتوغ وزوجته
كيفانش تاتليتوغ وزوجته

أعلنت وسائل الاعلام التركية بان النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتو" قد غاب عن حفل "نيتفليكس" والذي أقامته المنصة العالمية للترويج لأفلامها ومسلسلاتها التركية المقرر عرضها على المنصة خلال الفترة المقبلة.

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سبب غياب كيفانش تاتليتوغ عن حفل نيتفليكس

كشفت وسائل اعلامية تركية مقربة من النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" أن سبب غيابه عن الحفل هو اصابته بفيروس كورونا هو وزوجته خلال الأسبوع الماضي.

وخضع كيفانش تاتليتوغ الى الحجر الصحي رفقة زوجته ولكن لم يتم كشف تفاصيل أخرى حول وضعه الصحي أو حول اصابة طفله الصغير بالفيروس أم لا.

وكان هذا السبب الرئيسي الذي منع النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" من حضور الحفلة التي أقامتها منصة "نيتفليكس" من اجل الترويج لأفلامها، خاصة أنه سيعرض للنجم التركي فيلم النداء الأخير إلى اسطنبول الذي يجمعه بالفنانة بيرين سات، بعد سنوات من تقديمهما العشق الممنوع.

وانتقل المتابعين الى منصات التواصل الاجتماعي حيث أرسلوا له العديد من الرسائل التي دعوا له فيها بالشفاء العاجل هو وزوجته وسؤاله عن وضعه الصحي.

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كيفانش تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ ينسحب من مسلسل "اذا خسر الملك"

فاجأ النجم التركي الشهير وزميلته "سيريناي ساريكايا" الجمهور بانسحابهما من مسلسل "اذا خسر الملك" ورُجّحت اسباب انسحاب كيفانش من المسلسل بسبب الأجر المادي.

وكان كيفانش قد طالب بان يكون أجره في المسلسل "مليون و 500 ألف ليرة تركية" وهو ما رفضه القائمون على المسلسل، فيما كشفت بعض المصادر أن السبب ضعف السيناريو.

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