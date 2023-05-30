كيفانش تاتليتوغ في صورة رومانسيّة مع زوجته.. وقبلات حميميّة تجمعهما

تصدّر اسم النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين وذلك بعد نشره مجموعة من الصور له رفقة زوجته مصممة الأزياء الشهيرة باشاك ديزر.

كيفانش تاتليتوغ رفقة زوجته باشاك ديزر



وشارك النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" مجموعة من الصور الرومانسيّة برفقة زوجته باشاك ديزر، والتي لفتت أنظار المتابعين بشكل كبير خلال الساعات الماضيّة.



وظهر كيفانش في الصورة الأولى وهو يحتضن زوجته باشاك بينما قام بتقبيلها على خدّها، وفي الصورة الثانية التي نشرها ظهرت باشاك وهي تقوم بتقبيله بدورها من خدّه.



وجاءت هذه الصور بعد الشائعات التي أطلقتها الصحافة حول وجود العديد من المشاكل بين النجم التركي وزوجته باشاك بسبب المشاهد الحميمية التي جمعته مع الفنانة سيراي في مسلسل "العائلة"، وأشارت هذه الشائعات أن العديد من الخلفات وقعت بين كيفانش وزوجته بسبب غيرة الأخيرة من المشاهد الرومانسية.

ويروي العمل قصة أصلان الذي يلتقي بالطبيبة النفسية ديفلين خلال رحلة سفر لتبدأ بينهما علاقة حب تواجه العديد من المشاكل.

حياة كيفانش تاتليتوغ الخاصة



ويشار بأن النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" تزوّج من مصممة الأزياء"باشاك ديزر" خلال عام 2016 وأنجبا طفلهما الأول عام 2022 واسمياه "كورت إيفي".



ومن المعروف ان باشاك تكبر كيفانش بما يقارب الـ 5 سنوات، كما انه سبق لها الزواج، فيما لم يرتبط كيفانش قبلها رسميًا.