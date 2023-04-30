كيفانش تاتليتوغ يودّع مسلسل "العائلة".. ما القصة؟

كشفت مصادر إعلامية تركيّة بأن الجزء الأول من مسلسل "العائلة" الشهير سينتهي عند الحلقة 13 والتي ستصادف يوم 30 مايو من الشهر المقبل.

كيفانش تاتليتوغ يودّع جمهوره

قررت شركة الإنتاج المسؤولة عن مسلسل "العائلة" إيقاف المسلسل التركي عند الحلقة 13 والذي يصادف يوم 30 مايو المقبل، بالرغم من أن عرضه بدأ قبل ما يقارب شهر واحد.

وأكّدت المصادر الإعلامية بأن انتهاء المسلسل عند الحلقة 13 بسبب انتهاء الموسم الأول منه، حيث سيعود في الموسم الثاني في شهر أيلول المقبل.

وسينتهي المسلسل في جزءه الأول عند الحلقة 13 بينما سيعود في الموسم الثاني بثلاثين حلقة جديد، يعود من خلالها النجم كيفانش تاتليتوغ ومواطنته سيريناي سارياكيا.

شرط كيفانش تاتليتوغ للمشاركة في مسلسل "العائلة"

خلال وقت سابق كشفت وسائل الاعلام التركية بأن النجم التركي "كفانش تاتليتوغ" كان قد وضع شرطًا أساسيًا لمشاركته في مسلسل "العائلة".

وأكّدت المصادر بأن كيفانش اشترط على الشركة بأن العمل يتكوّن من موسم واحد فقط وأن يكون عدد حلقاته 30 حلقة فقط، لكن يبدو واضحاً بأن الشركة وافقت على شرطه مبدئياً من أجل الحصول عليه لتأديّة دور أصلان حيث أن المسلسل سيمتدّ لموسم ثاني وعدد حلقات أكثر.

قصة مسلسل "العائلة"

تدور أحداث قصة مسلسل "العائلة" حول شاب يدعى أصلان ينتمي لعائلة ثريّة وكبيرة يقع في حب طبيبة نفسية بعد أن يلتقي بها عن طريق الصدفة لتبدأ الأحداث بعد أن يقع الثنائي في حب بعضهما.