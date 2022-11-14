كيفانش تاتليتوغ يعلّم طفله السباحة.. وصورة لطيفة تجمعهما

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ مع طفله الصغير في بركة للسباحة يوم أمس الاحد.

كيفانش تاتليتوغ يعلّم طفله السباحة

تصدّر النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ان نشر الصورة الاولى له والتي تجمعه بطفله الصغير، حيث ظهر كيفانش في الصورة وهو في داخل بركة السباحة أثناء استمتاعه بقضاء اجازة عائلية في منطقة بودروم، وكان كيفانش يحمل طفله الصغير ويلعبه داخل الماء بينما يحاول تعليمه السباحة، ولم يظهر سوى راس الطفل من الأعلى ولم يتم الكشف عن ملامح طفله أبداً.

كيفانش تاتليتوغ وفيروس كورونا

تأتي اجازة الفنان التركي العائلية هذه بعد أن أعلن النجم في وقت سابق عن اصابته بفيروس كورونا هو وزوجته مصممة الأزياء باشاك ويبدو واضحاً كيفانش وزوجته قد تجاوزا المرض وأعلنا شفائهما بهذه الصورة.

وتسببت اصابة نجم مسلسل نور الشهير بفيروس كورونا باعتذاره عن حضور حفل منصة نتفليكس العالمية الذي اقيم مؤخرًا في تركيا من أجل الإعلان عن عدد من الأعمال الجديدة على المنصة، من بينها فيلم النداء الأخير إلى اسطنبول الذي يشارك فيه كيفانش إلى جانب الفنانة التركية بيرين سات.

كشفانش تاتليتوغ ينسحب من مسلسل "اذا خسر الملك"

أعلنت مصادر اخبارية بان النجم التركي الشير "كيفانش تاتليتوغ" قد اعلن انسحابه من مسلسل "اذا خسر الملك" حيث كشفت عدد من المصادر ان سبب الانسحاب مادي، وأضافت هذه المصادر أن كيفانش طلب مبلغ كبير من المال كأجر له على الحلقة الواحدة بينما كشفت مصادر أخرى ان سبب الانسحاب هو عدم اعجاب تاتليتوغ بالسيناريو.