كيفانش تاتليتوغ يفجّر مفاجأة بانسحابه من مسلسل "إذا خسر الملك".. وغموض حول الأسباب

ينتظر الجمهور عودة النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" إلى الدراما التركية بمسلسله الجديد المنتظر "إذا خسر الملك"، والذي كان قد أعلن عنه خلال وقت سابق، وبدات التحضيرات له بشكل مكثف.

كيفانش تاتليتوغ يصدم جمهوره بقرار انسحابه

فاجأ النجم التركي جمهوره الذي ينتظر عودته للشاشة، بأنه قرر مغادرة العمل ورفض تصوير دور البطولة في مسلسل "اذا خسر الملك"، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

وبالرغم من أن الجمهور بقي للفترة الأخيرة الماضية وهو يحاول معرفة هوية النجمة التي ستلعب دور البطولة الى جانبه حيث ما زالت المفاوضات جارية، إلا أن كيفانش فاجأ الجمهور بانه ترك بطولة المسلسل.

وذكرت مصادر خاصة مقربة من طاقم العمل بأن النجم التركي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يذكر ما هي الأسباب التي أدّت إلى مغادرته العمل، ولم يكشف كيفانش أي تفاصيل أخرى حول العمل.

كيفانش تاتليتوغ ينتهي من تصوير فيلمه مع بيرين سات

انتهى النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" من تصوير فيلمه مؤخراً والذي سيجمعه مع النجمة التركية "بيرين سات"، كما ان الفيلم سيعرض على منصة "نيتفليكس" الرقمية.

ويشهد هذا الفيلم عودة الثنائي كيفانش وبيرين بعد سنوات طويلة وصلت إلى 24 عامًا بعد نجاحهما سويًا في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا عند عرضه عام 2008 وشارك في بطولته إلى جانبهما الفنانة هازال كايا.

ويترقب الجمهور عرض الفيلم الذي من المقرر أن يكون رومانسيًا ويروي قصة حب تجمع محمد وسيرين وهما الشخصيات التي يجسدها كل من كيفانش وبيرين سات.