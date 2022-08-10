كيفانش تاتليتوغ يعيش فترة من النشاط الفني.. 3 أفلام ومسلسل

يعيش الفنان التركي "كيفانش تاتليتوغ" فترة نشاط فني كبيرة، حيث بدأ مؤخرًا بتصوير العديد ممن الأفلام والمسلسلات والتي سيقوم بطرحها خلال الفترة القادمة من الصيف.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر طرح هذه الأعمال خاصة جمهور النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ"، وستصدر هذه الأعمال خلال فترة زمنية متقاربة.

قائمة أعمال كيفانش خلال الفترة القادمة

1- فيلم عيد العشاق

سيعرض الفيلم التركي على منصة "نيتفليكس" العالمية في يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر القادم لعام 2022.

وتدور أحداث الفيلم حول المحامي يوسف ووالده اللذان يلتقيان في رحلة طويلة بعد 25 عام من الانفصال فهل يتصالحان؟

2-فيلم غرق نوح

تم الانتهاء من تصوير فيلنم غرق نوح ولكن لم يتم تحديد موعد طرح الفيلم على المنصات او دور السينما بعد.

وتدور احداث الفيلم حول منجم تحت الأرض يذهب الرئيس ووفد معه لزيارته وينهار المنجم وهم متواجدون فيه مع العمال لتبدأ التفاصيل.

3- مسلسل اذا خسر الملك

مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم ويدور حول صيّاد يعتقد بأنه لن ينزل من القمم، وكيف يمكن لامرأة حزينة أن تقنع نفسها بانها ليست كذلك.

4- فيلم النداء الأخير

يعدّ فيلم النداء الاخير الفيلم الأكثر انتظاراً لأنه يجمع النجمان التركيان كيفانش تاتليتوع وبيرين سات ويصوّر الفيلم في الوقت الحالي في مدينة نيويورك حيث أنه سيعرض على منصة "نيتفليكس العالمية" خلال الفترة القريبة.