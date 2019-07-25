كيف ودّع نجوم الفن والمشاهير في مصر والوطن العربي فاروق الفيشاوي؟

فُجع نجوم الفن المصري والمشاهير بالوطن العربي، بوفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، فجر اليوم، وأصيب عدداً كبيراً منهم بصدمة كبيرة عقب انتشار نبأ وفاته، والذين سارعوا لـ نعيه وتوديعه.

وتبرز لكم "البوابة"، تفاعل النجوم والمشاهير مع خبر وفاة الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي.

عادل إمام

نعى الفنان المصري القدير عادل إمام، على حسابه بموقع "إنستغرام"، صديق عمره ورفيق دربه، فاروق الفيشاوي، بكلمات قليلة مليئة بالحزن على ألم الفراق الصعب، قائلاً: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".

هيفاء وهبي

أما النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، فوضح عليها تأثرها الكبير بوفاة النجم فاروق الفيشاوي، ونشرت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. أنت أجمل إنسان لكل الناس اللي اتعاملوا معك .. الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه".

البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي

انت اجمل انسان لكل الناس الي اتعاملوا معك

الله يرحمه ويصبر اهله وكل الناس اللي بتحبه🙏 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 25, 2019

نيكول سابا

الفنانة اللبنانية نيكول سابا أيضا نعت رحيل فاروق الفيشاوي، على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: و"البقاء ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة..حاجة تحزّن بجدّ.. النجم فاروق الفيشاوي .. زمن الفن الجميل".

ساموزين

ونشر الفنان ساموزين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستقرام"، قائلاً: "وداعا فاروق الفيشاوي الله يرحمك كنت أخ كبير وصديق وعشرة عمر وأطيب قلب وأجمل ضحكة .. اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له".

أحمد صلاح السعدني

ومن جهته، علّق الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه بموقع "إنستقرام"، قائلاً: "لا إله إلا الله.. من أطيب وأنضف وألذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته.. الفنان العظيم والإنسان الرائع روقة .. الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك .. أنتم السابقون".

عبير صبري

ونشرت الفنانة عبير صبري على صفحتها الرسمية بموقع "إنستقرام"، قائلة: "لا حول ولاقوة إلا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك ويدخلك فسيح جناته.. وداعا فاروق الفيشاوي".

أحمد جمال

وتفاعل المطرب الشاب أحمد جمال مع أنباء وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستقرام" قائلاً: "وداعا الفيشاوي .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ريم البارودي

بينما فضلت الفنانة ريم البارودي مشاركة صورة لها مع فاروق الفيشاوي، على حسابها الخاص بموقع "إنستقرام"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "البقاءحده.. الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في ذمة الله .. لا حول ولا قوة إلا بالله.. مع السلامة وفي أمان ربنا يرحمك لأنك كنت إنسان بمعنى الكلمة يا طيب يا كريم يا جدع".

فيفي عبده

وقالت الفنانة المصرية فيفي عبده، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام": "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير فاروق الفيشاوي .. في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

إيمان العاصي

وبيّنت الفنانة المصرية الشابة إيمان العاصي، حزنها الشديد لوفاة فاروق الفيشاوي، على حسابها بموقع "إنستقرام"، قائلة: "يا حبيبي يا أطيب وأجمل إنسان يا أحلى ضحكة الله يرحمك يا حبيبي .. هتوحشني جدا يا أستاذ يا جميل يا طيب يا أب .. الله يرحمك يا حبيبي وجعت قلبي يا أحلى روقة ربنا يصبر أحمد وعمر وأستاذة سمية وكل اللي بيحبوك ويصبرنا يا رب .. سنة صعبة أوي هتوحشني يا حبيبي".

مي العيدان

وتفاعلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مع نبأ وفاة فاروق الفيشاوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستقرام"، قائلة: "الفيشاوي في ذمة الله. . رحلة الفنان الشامل الذي شكل علامة فارقة بالفن المصري والعربي .. وجوده على الشاشة يمنح البهجة والسعادة.. كان أنيق بفنه وشكله واختياراته. .اليوم يخترقنا ويرحل. . لكن هزمه بلا رحمة. . رحم الله الفنان العربي فاروق الفيشاوي لا تنسوه من الدعاء فهو رزق الميت".

نجلاء بدر

وكتبت الفنانة نجلاء بدر، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، قائلة: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويدخلك فسيح جناته .. نسألكم الدعاء والفاتحة لموتانا أجمعين".

أحمد السقا

وقال الفنان أحمد السقا، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء والدوام لله .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن النجم فاروق الفيشاوي قد فاجأجمهوره العام الماضي بإصابته بالسرطان، وأنه على استعداد لمواجهة هذا المرض اللعين، ثم أعلن بعدها عن مشاركته بمسرحية "الملك لير" أمام يحيى الفخراني، ولكن تعرض فاروق مؤخرًا لانتكاسة أدت إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، حتى أعلن نبأ وفاته.

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