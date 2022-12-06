كيم وكورتني كاراشيان تستخدمان طريقة مبتذلة لتصدّر الترند.. صور مقرفة في الحمام

تسعى فتيات كارداشيان على إثارة الجدل بشكل مستمر سواء ذلك بإطلالاتهن المثيرة أو تفاصيل علاقاتهن مع شركائهن أو حتى بتصرّفاتهن الملفتة للنظر.

كيم وكورتني كارداشيان تتصدران الانترنت بطريقة مبتذلة

استطاعت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كيم كارداشيان" أن تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان بطريقة مقرفة.

وانتشرت مجموعة من الصور واللقطات من المقطع الفيديو الدعائي لمسلسلهما Kardashian ظهرت فيه الشقيقتان وهما بالحمام بطريقة مقرفة.

وكانت كورتني وكيم في الحمام بينما كانتا تقضيان حاجتهما وهما تصوّران نفسيهما، مما اعتبره العديد من الجمهور بأنه طريقة مقرفة ومبتذلة لتصدّر الانترنت والترويج للحلقة الجديدة الخاصة بمسلسلهما.

وبالرغم من ان المسلسل الواقعي يحقق نسب مشاهدات عالية ونجاح كبير بسبب هذه التصرفات والفضائح والكشف عن الكثير من خصوصيات آل كارداشيان فيه، إلّا أن الجمهور لم يكن يتوقّع بان يصل الأمر بهما لهذه المرحلة من اجل تصدر الترند والحصول على المشاهدات.

فتيات كارداشيان والشهرة

ومن المتعارف عن فتيات كارداشيان بانهن حصلن على شهرتهن من خلال هذه الطريقة حيث كان الظهور الاول لكيم كارداشيان من خلال تسريب الفيديو الجنسي لها مع زوجها قبل سنوات عديدة، حيث تسبب هذا الفيديو بشهرتها الواسعة التي حصلت عليها.

كما ان كورتني تقوم في الفترة الأخيرة بنشر الكثير من خصوصيات علاقتها مع زوجها ترافيس باركر وتنشر صور لهما في وضعيات حميمية لتصدّر الانترنت، والأمر كذلك بالنسبة لكلوي التي تشارك تفاصيل علاقاتها وخيانة حبيبها لها.