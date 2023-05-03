كيندال جينر تتعرّض لهجوم بعد أن وضعت جيجي حديد في موقف محرج

أقيم حفل الميت غالا في نيويورك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير هوليوود، حيث تألّق المشاهير بإطلالات وملابس كان موضوعها مصمم الأزياء الراحل كارل لاغيرفيلد.

كيندال جينر تتعرّض لهجوم بسبب تصرفها مع جيجي حديد

كان حضور عارضة الازياء كيندال جينر وصديقتها المقرّبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" الى حفل الميت غالا بارزاً، حيث بدا واضحاً مدى العلاقة المتينة التي تربطهما.

والتقت كيندال جينر وجيجي حديد على السجادة الحمراء، حيث ألقتا تحيّة لبعضهما البعض مطابقة للتحيّة التي ألقياها خلال حفل الميت غالا لعام 2021.

ووقفت جيجي وكيندال مقابل بعضهما البعض وأخذتا تصفقّان بحرارة لبعضهما وتبتسمان، لكنّ وبشكل مفاجئ توقّفت كيندال عن التصفيق وأدارات ظهرها لـ جيجي وتغيّرت ملامح وجهها وكأنها لم يعجبها الوضع بينما استمرت الأخيرة بالابتسام.

وتعرّضت كيندال لهجوم شديد بسبب تصرّفها الذي اعتبره الكثير من الجمهور بأنها لم تبادر جيجي بنفس اللهفة والطيبة كما أنهم وصفوها بأنها متكبّرة بعض الشيء.

كيندال جينر تتعرض لهجوم بسبب هذا التصرف مع جيجي حديد 👀 pic.twitter.com/qyu8fWwkUy — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 2, 2023

اطلالات كيندال وجيجي خلال حفل الميت غالا

أطلّت جيجي بفستان باللون الأسود من علامة جيفينشي والذي تميّز بقماش دانتيل شفاف أظهر ملامح جسدها بالكامل، وتزيّن بذيل طويل.

أما كيندال جينر فقد ارتدت ملابس سباحة من قطعة واحدة باللون الأسود اللامع مع اكمام طويلة وذلك من العلامة التجارية مارك جاكوبس.