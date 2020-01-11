لأول مرة.. خالد عبد الرحمن يخوض تجربة التمثيل في مسلسل ضرب الرمل

يستعد المطرب السعودي المعروف خالد عبد الرحمن، لخوض أول تجربة تمثيلية له من خلال المشاركة في مسلسل "ضرب الرمل" الذي يجري التحضير له تمهيدا لطرحه في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر عبد الرحمن في مقطع فيديو، مع أحد القائمين على العمل يؤكد إتمام الاتفاق مع عبد الرحمن، ويقول الأول: شرفنا اليوم الفنان خالد والعمل هذا سيكون له صدى كبير يكفي مشاركة الفنان الكبير ليرد عليه الأخير بتوجيه الشكر".

فيما أعلنت صفحة مشاهير الفن عبر تويتر مشاركة الفنان قائلة: ‏لأول مرة خالد عبدالرحمن سيخوض تجربة التمثيل في مسلسل ضرب الرمل الذي سيعرض على التلفزيون السعودي في رمضان المقبل.

لاول مره خالد عبدالرحمن سيخوض تجربة التمثيل في مسلسل ضرب الرمل الذي سيعرض على التلفزيون السعودي في رمضان المقبل ..

by: @saalhulk pic.twitter.com/OaIzM8kbb0 — هيئة المشاهير (@almobark_) January 10, 2020

‏يذكر أن مسلسل ضرب الرمل سيعرض في قناة sbc في شهر رمضان وسيأخذ الطابع الشعبي القديم، ‏ويتكون فريق العمل من المخرج والمنتج ماجد الربيعان وكاتب الرواية محمد المزيني ومدير الإنتاج محمد التكروني.

الأستاذ #خالد_عبدالرحمن يستعد للمشاركه في مسلسل #ضرب_الرمل الذي سيعرض في قناة #sbc في شهر رمضان علماً أن المسلسل سيأخذ الطابع الشعبي القديم . pic.twitter.com/QeLl6UQIAp — خالد (@KUhd2222) January 10, 2020

وقد أبدى طاقم المسلسل رغبتهم الاستفادة من المتحف والمقتنيات في إثراء المسلسل لكونه يتضمن جزء مهم من تاريخ القصيم.

وخالد بن عبد الرحمن هو شاعر ومطرب سعودي معروف بدأ مسيرته بإعداد بعض النصوص الشعرية وقام بتلحينها، تعاون مع الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن في ألبوم (ودي تشوف الهم) في أغنية (ليل التجافي)، وفي نهاية 1414هـ طرح خالد ألبوم (آمر تدلل) وتميز بتعدد أرتامه الإيقاعية وتنوع ألحانه.

اعتزل خالد ١٩٩٤ ولكن عدل عن قراره بعد إلحاح الجمهور والإعلام بعدها طرح خالد للأسواق ألبوم (صفحة جديدة) كما قدم ألبوم (عقد وسوار) تعاون فيه مع الشعراء بدر بن عبد المحسن وطلال الرشيد واحمد الناصر وسعد الخريجي.

على الجانب الآخر، يشارك خالد عبدالرحمن الفنانة المصرية الكبيرة أنغام، حفلًا غنائيًا بمدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، يوم 17 يناير الجاري، ضمن فعاليات "ليالي القصيم"، ويقام الحفل باستاد الملك عبدالله، في تمام السادسة مساء.

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