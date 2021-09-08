لأول مرة على التلفاز.. ميمي جمال برفقة ابنتيها التوأم

حلَّت الفنانة المصرية ميمي جمال ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة المصرية الكوميدية إسعاد يونس، وتخلل لقائهما الكثير من الضحك والمزاح والكشف عن أسرار شخصية طريفة عن علاقتها بزوجها الراحل وكواليس حول طفولتها.

والأمر المثير للاهتمام في المقابلة، هو ظهور ابنتا ميمي جمال التوأم غير المتطابق في الحلقة برفقتها، حيث عبَّرت الفنانة عن مدى فخرها بهما وكشفت أسرارًا عن طفولتهما ، وقالت: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا وورودًا جميلة".

وأشارت جمال أن نورا كانت تهتم بالمذاكرة في فترة الطفولة، بينما نجلاء كانت فتاة شقية و"ملعونة" على حد قول شقيقتها.

ويمكننا ملاحظة عدم الشبه بين نجلاء ونور فكلتاهما تمتلكان ملامح خاصة بهما كما أن شخصياتهما مختلفة، أما بشأن حياتهما الخاص، فنورا لم تنخرط في مجال العمل بل عاشت حياتها كربة منزل ترعى أطفالها الذين يتضح أنهم يمتلكون مواهب فنية فابنتها مصممة أزياء وابنها يحب الرسم. أما بالنسبة لنجلاء فقد عملت موظفة في بنك لكنها قررت الاستقالة بسبب طبيعة عمل زوجها وسفره المتواصل، والآن تفرغ طاقاتها في شغل الخزف بعد انتهاء ابنتها من مرحلة الدراسة.

يذكر ان ميمي جمال تزوجت من الفنان الراحل حسن مصطفى عام 1966 وانجبا ثلاثة بنات هن سمية والتوأم نجلاء ونورا واستمرا زواجهما حتى وفاته عام 2015.

يُشار إلى أن الفنانة المصرية ميمي جمال تزوجت من الفنان المصري الراحل حسن مصطفى عام 1966 وانجبت منه ثلاثة بنات هن سمية والتوأم نجلاء ونورا، لكنهما انفصالا بوفاة حسن مصطفى عام 2015.

ميمي جمال وذكرياتها مع حسن مصطفى

كشف الفنانة المصرية أنها عاشت حياةً رومانسية مع زوجها الراحل، فزواجهما كان جميلًا لم يتخلله سوى القليل من الخلافات والمشاكل العادية؛ فقد حاولا قدرالإمكان إنجاحه بأي طريقة.