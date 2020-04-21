لجين عمران تعترف بعمليات التجميل.. هذا ما فعلته مؤخراً في وجهي!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للإعلامية الشهيرة "لجين عمران" من إحدى المقابلات التي قامت بها مؤخراً.

الصحفي وجه سؤالاً مباشر لـ لجين عن جمال وجهها والتغير الملحوظ الذي طرأ عليه لتجيب: "نعم، اتجهت للتجميل وأنا ندمانة عليه، ليست كل صيحات التجميل تليق بالمرأة، أما الآن فأنا أقوم بالبوتيكس والفيلر كما تفعل أغلب النساء وحتى الرجال أيضاً بنسبة 40% منهم، ما فعلته مؤخراً أني أزلت الفيلر من وجهي فأصبح الشبه بيني وبين أختي أسيل واضحاً أكثر"، وأضافت بطريقة مازحة "أنا سألت المقربين لماذا لم تخبروني أني كنت بشعة بالفيلر.."

كما وجه الإعلامي سؤال أخر "بشرتك أصبحت كبشرة الكوريين!"، لتجيب "أنا مهووسة بمستحضرات العناية بالبشرة، وأحاول دائماً أن أقدم لبشرتي العناية التي تحتاجها"..

الجمهور بدوره كذب لجين، إذ علق أحدهم "يركبوا راس جديد وآخر شي يطلعوا ويقولوا شلنا الفيلر بس"، وأضاف آخر "ههههه مين شاف وجهك قبل ماتشتغلي في ام بي سي اهدي يالولو صورك القديمة مبينه جيناتك صح"..

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