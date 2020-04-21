درة التونسية توضح علاقتها بالشاب المصري.. والجمهور "نقول مبروك"؟

بعدما ضجت السوشال ميديا بعلاقة الحب التي تجمع بين الممثلة التونسية "درة زروق" وشاب مصري يعمل كمصمم ديكور، خرجت درة عن صمتها وصرحت بـ : "كل ما يدور حاليًا لا تعليق عليه لأن حياتي الشخصية ليست من شأن أحد"، وأضافت "أنها لا تحب الشائعات حولها من نوعية الارتباط والزواج، وفي حال حدوث أي علاقة رسمية سأخرج لجمهوري وأعلن زواجي لأن هذا شأن لا يتم إخفاؤه ولكن المزعج هو كمية الشائعات التي تلاحقني".

كما رفضت أن توضح طبيعة العلاقة التي تجمعها بالشاب أو أن تعلق على الغزل المتبادل بينهما على السوشال ميديا.

يذكر أن التعليق هو الذي فتح الباب أمام هذه الشائعات، ليبدأ الجمهور بعدها بمقارنة إحدى صورة لـ درة كانت قد شاركتها مع معجبينها ولكنها أخفت رقم السيارة وقتها، ليتبين لاحقاً أنها سيارة الشاب المصري ويثير تساؤلات "إذا كان صديقها لماذا أخفت رقم السيارة!"

الجمهور بدوره أصبح أكيداً أنها تعيش قصة حب وعلقوا ع الموضوع "نقول مبروك".

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