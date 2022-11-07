لجين عمران تعلن زواجها.. و"دبي Bling" فرصة لإظهار الصورة الحقيقة للمرأة العربية

تحترم الإعلامية السعودية لجين عمران خصوصية حياتها الشخصية، كما تمتنع عن إظهار زوجها وأبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي امتثالًا لرغبتهم.

لجين عمران تتحدث عن زواجها

ومؤخرًا، أثارت لجين عمران الجدل بإعلان زواجها في حفل عيد ميلادها الذي أقامته قبل عدة أيام، حيث بعثت تحية لزوجها أثناء الاحتفال دون الكشف عن ملامحه وهويته، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما يكون.

وخلال حلولها ضيفةً في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، رفضت لجين الكشف عن تفاصيل زواجها، مؤكدةً على احترام خصوصية عائلتها وزوجها وعدم رغبتهم في الظهور.

لجين عمران ترد على انتقادات برنامج "دبي Bling"

وطالت لجين العديد من الانتقادات لمشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع "دبي Bling"، الذي يتناول حياة مجموعة من المليونيريين في دبي، وردَّت على الهجوم مُشيرة إلى أن الفكرة كانت تعمل عليها مسبقًا في برنامجها الخاص Pilot، الذي يدور حول حياتها الشخصية، لكن بعد تصوير أول حلقة منه جرى إلغائه.

لجين عمران وفرصة إظهار المرأة العربية بصورة جميلة

وأوضحت لجين أنه حينما عرضت عليها شبكة "نيتفلكس" المشاركة في العمل وإصرارهم عليها، اعتبرها كفرصة لإبراز الصورة الحقيقية للمرأة العربية، وتغيير الصورة المغلوطة المأخوذة عنها عند الغرب، والتي تقوم على أنها شخصية ضعيفة ومقموعة ومعتمدة على الرجل.

وحينما طلبت من سارة الرد على الانتقادات التي تشير إلى أن العمل عرض صورة "مشوهة" عن المرأة المعتمدة على الرجل، أوضحت أنها غير معينة بهذا الكلام وأن كل شخص في البرنامج مسؤول عن نفسه، وبيَّنت أن المجتمع يضم نماذج مختلفة للمرأة فهناك المعتمدة على الرجل والمستقلة، وهناك المرأة الكسولة والمجتهدة.

لجين عمران يعرض صورة واقعية للشخصيات

وأكَّدت أن العمل يعرض الصورة الواقعية لفئات حقيقة في المجتمع، لافتةً على عدم وجود سيناريو يتوجب على الشخصيات العمل بمقتضاه، فالجميع يتصرف على طبيعته، كما أنها عرضت شخصيته الحقيقة البعيدة عن المشاكل والخلافات، حيث وصفتها سارة بـ"الملاك" مقارنة بغيرها.

لجين عمران وانتقاد استخدامها طائرة خاصة

أما بشأن نقل والدتها من البحرين بطائرة خاصة في عيد الأم، أوضحت أن تنقلاتها بطائرة خاصة ليست بشكل مستمر، لكن هناك مصالح مشتركة بينها وبين شركات الطيران والتي تقوم على أساس الترويج لهم عبر حساباتها الشخصية في حين تحصل على رحلات مجانية.

لجين عمران غير نادمة على المشاركة في "دبي Bling"



أما إذا ندمت على المشاركة في العمل، نفت ذلك مؤكدةً أنه لو عرض عليها مجددًا ستشارك لا محاله.

كما كشفت عن وجود نسخة سعودية من البرنامج بعنوان "سعودي Bling"، ومن المحتمل أن تشارك به.

