لجين عمران بإطلالة ناعمة بالوردي في حفل عيد ميلادها 

لجين عمران الإعلامية السعودية خطفت الأنظار وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص في سناب شات، العديد من الفيديوهات والصور من التحضيرات الفخمة المزينة بالزهور والشموع للاحتفال بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها.

إطلالة لجين عمران في عيد ميلادها الـ 45

تتمتع الإعلامية السعودية لجين عمران بذوق مميز للغاية يجذب لها الكثير من المتابعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تألقت الإعلامية في عيد ميلادها الـ 45 بفستان من قماش المخمل ضيق طويل منسدل على الأرض بشكل ساحر، وجاء الفستام على شكل حورية البحرمع ذيل طويل باللون الوردي، مع حزام رفيع بأحجار الشوارفسكي باللون الفضي.

وأكملت إطلالتها بوضع قفازات من نفس قماش الفستان طويلة باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفها مع رفعه بسيطة وناعمة من الجهة الأمامية، واعتمدت مكياج لامع ناسب الإطلالة وأبرز ملامح وجهها.

من هي لجين عمران؟

لجين أحمد عمران من أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، وهي إعلامية سعودية ولدت في 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 1977 في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، وهي تقيم الآن في دبي.

بدأت السعودية لجين عمران حياتها المهنية في عام 1999 ، ثم عملت في بنك السعودية الهولندي منسقة عمليات داخل قسم الحوالات، ثم انتقلت إلى سيتي بنك في البحرين في قسم الفيزا لجمع الديون، أما في عام 2004 انتقلت إلى قطاع الإعلام لتقدم برنامج الحال مع لجين، سرعان ما انتشرت شهرة لُجين عِمران لتستقطبها الكثير من القنوات التلفزيونية للعمل داخلها، في عام 2009 أصبحت لجين من أكبر المؤثرين في الوطن العربي وأشهر الإعلاميات.

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