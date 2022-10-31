بعد مشاركتها في "دبي Bling".. لجين عمران تستعد لـ3 أعمال فنية

اقتحمت الإعلامية السعودية لجين عمران مجال التمثيل من مصراعيه، آخرها مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع "دبي Bling"، الذي يتناول حياة الأثراء في دبي.

الجين عمران تستعد لـ3 أعمال فنية

وتكثف لجين عمران مشاركاتها في المجال الفني في الوقت الحالي، حيث كشفت أن من المقرر خوضها تجارب فنية من بعد مشاركتها في برنامج "دبي Bling"، إذ عرض عليها 3 أعمال فنية تنتظر موافقتها، إلَّا أنها تشعر بالتوتر لاسيما أنها في بداياتها الفنية، كما أنها أبرمت اتفاقًا مسبقًا مع المنتج صادق الصباح للمشاركة في عمل درامي جديد.

وأوضحت لجين أنها تعود لشقيقتها أسيل عمران للحصول على النصيحة، لاسيما أنها خاضت تجربة التمثيل قبلها وشاركت في العديد من الأعمال.

لجين عمران وسبب تأخر تصوير مسلسلها مع صادق الصباح

وعن سبب تأخر تصوير عملها الجديد، الذي تشارك في بطولته مع المنتج صادق الصباح ، أوضحت عمران أن جزء كبير من مشاهده يجري تصويرها في بلد لا تستطيع السفر إليها، لذلك تنظر تصميم ديكور يشابه ذلك البلد.

وتطرَّقت لجين للحديث عن عملها الكوميدي "قطايف"، الذي عرض في موسم رمضان 2021، حيث اعتمد فيه على المبالغة باعتبار أن أحداث العمل تدور في فترة الثمانينات، لافتةً إلى أنها توَّد إعادة التجربة من جديد.

وشارك في بطولة العمل، الذي أشرف على تأليفه وإخراجه زياد أبو حمدان، عدد من مشهورات السوشال ميديا، هن: إنجي كيوان، وديما الأسدي، ومرام زبيدة.

لجين عمران في دبي Bling

وتشارك الإعلامية في برنامج تلفزيون الواقع دبي Bling، الذي سيعرض على منصة "نيتفلكس" العالمية، حيث يتناول قصة حياة 10 أثرياء عرب من مختلف المجالات من بينها: العقارات، والإعلام، ومشاهير سوشال ميديا، حيث يتحدثون عن تفاصيل قصة تأسيسهم امبراطوريتهم وثروتهم من دبي، لعيش حياة مرفهة في دبي.

ويتابع العمل يوميات وتفاصيل أسرار المشاركين، ويسلط الضوء على المنافسة بين الأصدقاء و غيرها.

ويشارك في العمل 10 أغنياء هم: زينة الخوري، ولجين عمران، وكريس فايد، وفرحانة بودي، وإبراهيم الصمدي، ومروان العوضي وزوجته، صفا صديقي، ولجين عضاضة، وغيرهم.