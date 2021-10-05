لجين عمران مصدومة بسبب لقائها كاردي بي.. والأخيرة لا مبالية

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران لحظة لقائها الفنانة العالمية كاردي بي في العاصمة الفرنسية باريس، خلال فعالية عرض مجوهرات ميسيكا.

وتألقت عمران بفستان أسود تميز بقصتة من ناحية الأكمام التي جاءت تشبه الكاب، مع مجوهرات عبارة عن قلادة وأقراط أذن ضخمة، وتركت شعرها منسدلًا.

فيما ارتدت كاردي بي فستان باللون البنفسجي مفتوح من ناحية الصدر، وحرصت على ارتداء نظارات شمسية بإطار باللون البنفسجي مع اكسسوار شعر، ولم تنسى اكمال إطلالتها بالمجوهرات.

وكشف الفيديو عن صدمة لجين عمران لحظة لقائها بالفنانة العالمية فيما ظهرت الأخيرة بدون أي ردة فعل وقد التقطت الصورة مع عمران دون أي تعبير.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وجاء في التعليقات: "غريب كيف ان الي جنبها لحجيه ولا طاقه خبر للمصورين و ذي مترتبه و من التوتر موب قادره تتنفس"

وفي تعليق آخر: "كاردي الكوين ماتعرفها بس تسلك لها تحسبها من مُنظمين الحفل الي يشيلو فساتين المشاهير"، وعلقت أخرى: "انقهر اذا شفت شخص يقلل من نفسه لأحد ثاني سواء بالحركات او الاسلوب والا حتى بالكلام مبيّن عليها الخوف والربكة

لجين عمران

ولجين عمران هي اعلامية سعودية وهي الشقيقة الكبرى للفنانة اسيل عمران، وتعتبر لجين حاليًا من مشاهير السوشال ميديا وأيقونة في عالم الجمال والموضة وتحرص على مشاركة جمهورها عبر حساباتها بالكثير من الفيديوهات الخاصة بحياتها.

وتزوجت الإعلامية السعودية في بداية حياتها بسن صغيرة وأنجبت ابنة تدعى جيلان وابن يدعى سمير وحرصت عمران طوال حياتها على ابقاء ابنائها بعيدًا عن الصحافة والإعلام وقالت في وقت سابق إن هذا الأمر بناءً على طلب والدهما وحتى يبلغا سن الرشد ويقرران هما لاحقًا فيما اذا ارادا الظهور للجمهور او لاء، ويبدو واضحًا أن ابنائها لا يحبون الشهرة والأضواء فبالرغم من أنهما أصبحا بعمر الشباب إلا أنهما لم يستغلا شهرة والدتهما للظهور والتواجد بشكل مستمر على السوشال ميديا كما يفعل الكثير من أبناء المشاهير.

وعلى صعيد مختلف ابتعدت عمران في الفترة الأخيرة عن الإعلام إلا أنها تظهر كوجه إعلاني لعدد من الماركات الشهيرة بالإضافة لظهورها المستمر عبر سناب شات



