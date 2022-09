لحظة فوز فرقة مياس اللبنانية في برنامج America's Got Talent

تمكنت فرقة مياس اللبنانية من إيصال لبنان إلى العالمية، مُبهرةً الجماهير والحضور بعروضها الاستثنائية التي غلب عليها النكهة العربية والرقص الشرقي؛ لتحوز بذلك على لقب "أميركاز غوت تالنت".

فرقة مياس تحصد لقب "أميركاز غوت تالنت"

استطاعت فرقة "مياس" رغم سوداوية المشهد الذي يمر به لبنان، على إيجاد فسحة الأمل بين ركام المدمر والقلوب المثكلة بالهموم، لتشق طريقها نحو النجاح والتفوق على منافسيها في برنامج "أميركاز غوت تالنت" America's Got Talent.

وبعد أسابيع من المنافسة، اختيرت فرقة الرقص النسائية الفائز في المسابقة بموسمها الـ17، لتحوز على الجائزة الكبرى وهي مليون دولار وعرض بارز في فندق وكازينو Luxor بمدينة لاس فيغاس.

وفازت بالمركز الثاني كريستي سيلارز، ويليها دريك ميليغان بالمركز الثالث، وجاءت فرقة "ميتافيزيك" بالمركز الرابع، وشابل هارت في المرتبة الخامسة.

عرض فرقة مياس الختامي

واختتمت الفرقة العروض الختامية من المسابقة على إيقاعات عربية مرتديات ملابس بيضاء، واستخدمن مراوح من الريش وكرات من الضوء المتلألئة.

فرقة مياس وبداية عروضها

ولفتت فرقة "مياس" Mayyas انتباه أمريكا لأول مرة خلال اختبارات الأداء الأولى بحركاتهم الراقصة المدروسة على أنغام موسيقى عربية حماسية، مع استخدام اكسسوارات لمشهد أكثر ديناميكية، من بينها وصلات على شكل جسد أفعى، ولاصق على شكل عين وضعنه على كفة إيديهن.

ونتيجة لذلك، قررت النجمة صوفيا فيرغارا، إحدى أعضاء لجنة التحكيم، على منحهن الباز الذهبي، لينتقلن مباشرة إلى عروض الأداء.

وخلال العروض الحية قدمت الفرقة روتينًا آخر للرقص المنوم الذي اعتبره سيمون كويل، أحد أعضاء لجنة التحكيم، عرضًا سيغيير العالم. في حين رأت عارضة الأزياء الأمريكية هايدي كلوم أنها مستعدة لمشاهدة عرض الفرقة في لاس فيغاس فورًا، مُشيدةً بأدائهن الراقص وأزيائهن، واصفًا حركاتهم بالتنويم المغناطيسي.

من جهته، أشاد الممثل الكوميدي هاوي ماندل بالعرض، قائلًا: "أعتقد بالنسبة لي شخصيًا، ربما يكون هذا هو العمل الأكثر إثارة للإعجاب والرائع الذي رأيته في سنواتي في هذا العرض..إنه ليس مثل أي شيء يمكنك وصفه. لقد كان مذهلاً. لقد كان جميلًا وفاتنًا ومنومًا وقويًا. ثم ضع في اعتبارك من أين أتوا وما هي الثقافة ، وما الذي يواجهونه وما تواجهه النساء على أي حال في جميع أنحاء العالم. يجب أن يكونوا مثالًا لتمكين المرأة ".



من هي فرقة مياس ؟

شكَّل مصمم الرقصات نديم شرفان الفرقة حينما قرر التنافس في برنامج Arab's Got Talent في الموسم السادس، حيث اختار طاقم نسائي من أجل إثبات مدى جمال الرقص الراقي، ويتكون من 50 فنانة محترفة.

وكان الفرقة قد شاركت سابقًا في برنامج Britain’s Got Talent 2019 The Champions بعد الفوز في برنامج اكتشاف مواهب العرب Arab's Got Talent عام 2019، حيث قدموا أداء مبهر على أنغام أغنية «انت عمري» لأم كلثوم.