فرقة مياس اللبنانية تبهر العالم وتنتظر التصويت الحاسم

تنتظر فرقة مياس اللبنانية نتائج التصويت الحاسم بعد ان انتقلت الى مرحلة النصف النهائي على مسرح مسابقة America's Got Talent، حيث قدمت عرضا مذهلا لاقت تشجيعا وتصفيقا طويلا من الحاضرين فيما عبرت لجنة التحكيم عن دهشتها لهذا العرض المبهر
وكانت فرقة "ميّاس" قد انتقلت إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على "البازر" الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى غير المباشرة.
وانطلقت عملية التصويت، الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً حسب التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، ويستمر لغاية الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.
ووصف الحساب الرسمي للبرنامج الأميركي العرض اللبناني بـ"يخطف الأنفاس".
أنتم إضافة إلى العالمية والعالم وليس العكس .. الفن العالمي هو الذي بحاجة لكم .. فرقة مبدعة موهوبة عظيمة.— Sherihan (@Sherihan) September 7, 2022
Outstanding performance by #Mayyas 🇱🇧👏🏻👏🏻 You make us proud! 👏🏻👏🏻👏🏻❤️ https://t.co/9mgqpwO6dW
من هي فرقة مياس اللبنانية؟
- "مياس "اللبنانية من تأسيس مصمم الرقصات نديم شرفان.
- في العام 2019، خطت الفرقة المؤلفة من 31 صبية راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).
- تأخذ اسمها من غزال عربي بقد ممشوق (ميّاس)، وهي كلمة مشتقة من كلمة "الماس"، وأريد لها خلال تسميتها أن تعبر عن غموض المرأة العربي.
- يصر مؤسسها شرفان على أن تكون أعضاء الفرقة من النساء.
- جرى تشكيلها للمشاركة في الموسم السادس من برنامج Arab's Got Talent عام 2019، بعد أن استطاعت الفوز بالجائزة الذهبية.
- شاركت الفرقة في برنامج Britain's GotTalent عام 2019 أيضا، لكنها فشلت في الوصول إلى النهائيات.
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