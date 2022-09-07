فرقة مياس اللبنانية تبهر العالم وتنتظر التصويت الحاسم

تنتظر فرقة مياس اللبنانية نتائج التصويت الحاسم بعد ان انتقلت الى مرحلة النصف النهائي على مسرح مسابقة America's Got Talent، حيث قدمت عرضا مذهلا لاقت تشجيعا وتصفيقا طويلا من الحاضرين فيما عبرت لجنة التحكيم عن دهشتها لهذا العرض المبهر

وكانت فرقة "ميّاس" قد انتقلت إلى مرحلة النصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على "البازر" الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا في العروض الأولى غير المباشرة.

وانطلقت عملية التصويت، الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً حسب التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة، ويستمر لغاية الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ووصف الحساب الرسمي للبرنامج الأميركي العرض اللبناني بـ"يخطف الأنفاس".

أنتم إضافة إلى العالمية والعالم وليس العكس .. الفن العالمي هو الذي بحاجة لكم .. فرقة مبدعة موهوبة عظيمة.

Outstanding performance by #Mayyas 🇱🇧👏🏻👏🏻 You make us proud! 👏🏻👏🏻👏🏻❤️ https://t.co/9mgqpwO6dW — Sherihan (@Sherihan) September 7, 2022

من هي فرقة مياس اللبنانية؟