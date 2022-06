فرقة مياس اللبنانية تنوِّم لجنة تحكيم America's Got Talent..وتحصل على الباز الذهبي

استطاعت فرقة مياس اللبنانية على استحواذ إعجاب المشاهدين ولجنة تحكيم برنامج المواهب الأمريكي "America's Got Talent"، مشعلين خشبة المسرح بعرض راقصٍ احترافي ذو لمسة شرقية.

فرقة مياس في برنامج "أميركاز غوت تالنت"

قدَّمت فرقة مياس عرضًا مبهرًا على خشبة مسرح أشهر برامج مواهب في العالم، لكن قبل ذلك شرحوا ما يعينه اسم فرقتهم مُشيرين إلى أنه يعني "الأسد المتبختر"، وتحدثوا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان، وكيف أن يكن فتيات عربيات يحببن الرقص يعد معاناة بالنسبة لهن، كون المجتمع لا يدعم ذلك بعد.

وأكَّدن أن تواجدهن على خشبة مسرح America's Got Talent فرصة لإيصال ما تستطيع النساء العربيات تحقيقه، والفن الذي بإمكانهن خلقه، وقدرتهن على المحاربة لتحقيق أهدافهن.

وقبل بدء وصلتهن الراقصة، طلبن من لجنة التحكيم تقريب مقاعدهم من بعضهم البعض للحصول على تجربة تنويم رائعة، وهو ما رضخوا إليه.

فرقة مياس تحصل على الباز الذهبي في برنامج "أميركاز غوت تالنت"

وتمكنت الفرقة من إبهار لجنة التحكيم والحضور بحركاتهم الراقصة المدروسة على أنغام موسيقى عربية حماسية، مع استخدام اكسسوارات لمشهد أكثر ديناميكية، من بينها وصلات على شكل جسد أفعى، ولاصق على شكل عين وضعنه على كفة إيديهن.

ولم تتوانَ النجمة صوفيا فيرغارا من منح الفرقة "الباز الذهبي"، وقالت: "لا يوحد كلمات بإمكانها التعبير عما نشعر به هنا..كان أجمل أداء راقص إبداعي على الإطلاق".

وأضافت: "سيكون شرف لي أن تمكينكن ومنحكن القوة أكثر في رحلتكن لأنكن تستحقن ذلك.. وسأكون جزء من ذلك".

وأعرب هاوي عن إعجابه بالأداء، قائلًا: "قلتن لنا أنكن تردن تنويمنا، وحينما جلسنا هنا وشاهدنا الحركة والمثالية في الأداء، وكمية الوقت الوجهد الذي وضعتنه فيه، كنا منومين بأدائكن".

وكان الفرقة قد شاركت سابقًا في برنامج Britain’s Got Talent 2019 The Champions بعد الفوز في برنامج اكتشاف مواهب العرب Arab's Got Talent عام 2019، حيث قدموا أداء مبهر على أنغام أغنية «انت عمري» لأم كلثوم.



من هي فرقة مياس

شكَّل مصمم الرقصات نديم شرفان الفرقة حينما قرر التنافس في برنامج Arab's Got Talent في الموسم السادس، حيث اختار طاقم نسائي من أجل إثبات مدى جمال الرقص الراقي، ويتكون من 50 فنانة محترفة.



