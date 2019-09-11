هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان (صور)

احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط الفني، وشاركت هي وزوجها مجموعة من الصور التي نقلت الأجواء أثناء الاحتفال بهذه المناسبة.

وعلى ما يبدو أن الحفل كان عبارة عن مفاجأة لرامي رضوان من تنظيم زوجته دنيا سمير غانم والتي انضم إليها عدد من أصدقائها مثل إيمي سمير غانم ووشيماء سيف وشيكو والمخرج رامي إمام وشريف رمزي وهشام ماجد.

وبهذا الصدد، توجه رامي رضوان بالشكر والعرفان لزوجته على هذه المفاجأة اللطيفة في يوم ميلاده، ولم يخلو الأمر من بعض الرومانسية في رسالة دنيا سمير غانم لزوجها التي نشرتها في وقت سابق من احتفال آخر خاص بهما فقط.

وشاركت دنيا سمير غانم في آخر أعمالها خلال سباق رمضان 2019 بمسلسل "بدل الحدوته تلاتة"، بالإضافة إلى أنها تشارك حاليًا في بطولة فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" والذي يقدم قصة الفارس العربي محمد بن القاسم الثقفي والذي اشتهر بغزواته العسكرية لبلاد السند.

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