الفنانة لقاء سويدان

ما زالت أصداء مشهد اغتصاب وقتل ابنة الفنانة غادة عبدالرازق ضمن أحداث مسلسلها "ضد مجهول" تغرق المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تتعرض الفنانة الشابة الصاعدة جومانة فؤاد والتي تجسد شخصية "ريم" ابنة الفنانة غادة عبدالرازق في المسلسل لحادثة اغتصاب وقتل، في الوقت الذي تكون والدتها "غادة عبدالرازق" على الجهة الأخرى من التلفون وتتحدث معها.

وتظهر عبدالرازق خلال المشهد وهي تحاول الوصول لابنتها عندما تبدأ بالصراخ من أجل انقاذها، إلا انها لا تتمكن من اللحاق بها لتصل البيت وتجدها غارقة لدمائها بعد تعرضها للاغتصاب.

ووصف العديد من الجمهور ونشطاء السوشيال ميديا المشهد بـ "الصعب والمؤثر"، وعن هذا المشهد بالذات كشفت الفنانة لقاء سويدان والتي تجسد ابنتها دور ريم بالمسلسل في أول تجربة تمثيلية لها، عن شعورها وماذا فعلت خلال أداء ابنتها للمشهد.

حيث قالت سويدان أنها رفضد حضور لحظة تصوير المشهد، مؤكدة أنه كان من الصعب عليها رؤية ابنتها جومانا وهي تقوم بتمثيله، وأضافت أنها عندما قام بايصال ابنتها لمكان التصوير وقفت بعيدة بالخارج وكانت تشعر بالسوء والضيق كلما سمعت صراخ ابنتها خلال أدائها للمشهد.

هذا وقالت سويدان انها شعرت بالقلق على نفسية ابنتها بسبب هذا المشهد، خصوصًا ان ابنتها لم تتجاوز الـ 14 من عمرها، وأضافت سويدان أنها لم تتدخل في موضوع حصول ابنتها على الدور وأن مخرج العمل هو من اختارها.