نادين الراسي في أول ظهور لها بعد وفاة شقيقها جورج

لم يكن وقع وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بالأمر السهل على شقيقته نادين الراسي، التي أعربت عن غضبها واستيائها من إهمال الحكومة اللبنانية بشأن سلامة الطرق.

نادين الراسي في أول ظهور لها بعد وفاة جورج الراسي

في أول ظهور تلفزيوني لها، أطلَّت نادين الراسي بوجه شاحب وملابس سوداء حدادًا على شقيقها، قائلة أنها راضية بما يمر به البلد من ضائقة اقتصادية، وفساده، والسرقة، والنهب، والقتل، إلَّا أن روح شقيقها لن تذهب هباءً منثورا، قائلة: "بس جورج الراسي ما بيروح رخيص، حرام".

أما بشأن الإجراءات القانونية التي ستتخذها عائلتها بشأن شقيقها الراحل، أوضحت أنها ستوكل محامي ليتكفل بجميع الإجراءات، ثم دعت على نجل وزير الأشغال، قائلة: "بس ما يزعل مني وزير الأشغال، الله يحرقلك قلبك على ابنك متل ما حرقتلنا قلبنا على جورج الراسي".

نادين الراسي تتهم الدولة اللبنانية بقتل شقيقها جورج الراسي

ولفتت الراسي في عدة منشورات إلى أن دولة لبنان هي المسؤولة عن قتل شقيقها، حيث أعادت نشر مقطع فيديو شاركته جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن على الطريق لمكان الحادث، والتي كشفت أن وفاة جورج سببه الحاجز الواقع في منتصف الشارع دون تزويده بإضاءة.

وأرفقت نادين الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "الدولة قتلت خيي يا ناس يا هوووو".

ونشرت منشور آخر، أرفقته بتعليق: "حطولك بلوك باطون وبلا ضو وبنص الطريق يا عمري قتلولي ياك يا خيي"، وتابعت: "خيي شوفور بطل بس كيف هيك؟ كيف؟ بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين".

وهددت الراسي كل من له علاقة بمقتل شقيقها، وكتبت: "وحيات عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن"، وأضافت "رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما".