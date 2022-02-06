للعشاق فقط.. أفلام عربية تناسب أجواء عيد الحب

لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن اللون الأحمر والرومانسية والعاطفة المشتعلة، فعيد الحب على الأبواب.

يوافق يوم الإثنين القادم الموافق 14 فبراير عيد الحب، هينها تتزيَّن الشوارع والمحال التجارية بالورود والبالونات الحمراء والدببة المحشوة التي يبتاعها العاشقون لمفاجأة من يحبون، لكن ماذا عن سهرة رومانسية تضم فيلمًا سينمائيًا عاطفيًا.

وهنا نعرض قائمة بالأفلام العربية التي تناسب أجواء عيد الحب:

1. فيلم "توأم روحي"

بطولة: حسن الرداد وأمينة خليل

يعتبر الفيلم من الأعمال السينمائية الرومانسية التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه مُحققًا إيرادات ضخمة بلغت 900 ألف دولار أمريكي، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وحنان سليمان، وبيومي فؤاد، وأشرف على إخراجه عثمان أبو لبن، وتأليفه أماني التونسي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع شاب يدعى "عمر"، يجسد دوره الفنان حسن الرداد، وشابة تدعى "ريم"، تؤدي دورها أمينة خليل، حيث تتعرض الأخيرة إلى الغرق أثناء شهر عسلهما ما يؤدي إلى دخول "عمر" في حالة نفسية صعبة ويبدأ رحلة علاجه النفسي.



2. فيلم "قصة حب"

بطولة:هنا الزاهد وأحمد حاتم

حظي الفيلم على نجاح كبير على المستوى الجماهيري والنقدي فقد استطاع بطلي الفيلم أحمد حاتم وهنا الزاهد أن يشكلا ثنائيًا رائعًا.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى "يوسف"، يؤدي دوره الفنان أحمد حاتم، يواجه ضغوط من المقربين منه لتزويجه لكنه لحادث يفقده بصره، من بعدها يتعرف على "جميلة"، تؤدي دورها الفنانة هنا الزاهد، التي تهتم به وتسانده لكنها تتعرض لموقف صعب هي الأخرى، فيسعى كل منهما لإثبات حبه للطرف الآخر.

3. فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"

هذا الفيلم مقتبس عن رواية "هيبتا" للكاتب محمد صادق، ويدور الفيلك حول 4 قصص حب مختلفة ضمن مراحل عمرية متنوعة، حيث يقدم دكتور علم النفس شكري مختار، الذي يؤدي دوره الفنان ماجد الكدواني، إجابات حول كيف تبدأ قصص الحب ويشرح المراحل التي تمر بها.

يشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، وعمرو يوسف، وأحمد مالك، وأحمد داود، وشيرين رضا، وجميلة عوض، والعمل من سيناريو وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.