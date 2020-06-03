للكبار فقط: قمر اللبنانية تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر بالـ"بكيني" على إنستغرام!

أشعلت الفنانة اللبنانية قمر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالات الجريئة جدًا التي تقوم بمشاركتها ونشرها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

ومع أن هذه ليست المرة الأولى لها التي تقوم فيها باستعراض جسدها أمام الجمهور بشكل واضح وفاضح، إلّا أن جميع من شاهد الفيديو الذي شاركته مؤخرًا على إنستغرام اتفق على أنه الفيديو الأجرأ لها منذ بدايتها في عالم الشهرة والفن.

وأطلت قمر اللبنانية من خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس السباحة "البكيني"، وظهرت وهي تستعد للنزول في بركة الماء داخل منزلها، إلى جانب قيامها ببعض حركات الإغراء لإبراز أنوثتها بشكل أكبر، وأضافت أغنية عمرو دياب "تحيرك" على المقطع وكأنها تقصد أن الكلمات الخاصة بالأغنية كتبت لها وتصفها تمامًا.

الجدير بالذكر، أن قمر اللبنانية هي مغنية وممثلة شاركت في بعض الأفلام السينمائية في مصر، وهي الزوجة السابقة لرجل الأعمال المصري جمال مروان صاحب قنوات "ميلودي" والذي أنجبت منه ابنها جيمي، وأنكره فيما بعد وحتى الآن لا زالت الدعاوى القضائية مستمرة بينهما لاثبات النسب.

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