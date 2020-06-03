مريم حسين حذفت هذه الصورة بسبب هجوم الجمهور عليها..شاهد!

تعيش الولايات الأمريكية المتحدة مظاهرات واسعة على آثر مقتل شاب من أصحاب البشرة السوداء من قبل شرطي بعد خنقه بواسطة "ركبته".

الشرطي وجه له تهمة القتل غير المتعمد، مما أثار غضب الشعب الأمريكي بمختلف أطيافه ودفعهم للخروج في مظاهرات منذ عدة أيام.

النجوم العالميين والعرب أبدو تضامنهم مع الشاب القتيل بمنشورات وصور كل شخص حسب طريقته.

الممثلة المغربية "مريم حسين" كانت قد أبدت تضامنها بصورة لها تم تعديلها لتظهر ببشرة سوداء وشاركتها عبر حسابها في انستجرام، إلا أن رد الجمهور لم يكن متوقع فقد تلقت هجمات منهم بتعليقات ساخرة منها "يا عنصرية".."هذا اسمو غباء"، مما دفع مريم إلى حذف الصورة بعد دقائق ونشر الصورة الأصلية بـ تعليق "لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأبيضَ على أسودَ ، ولا لأسودَ على أبيضَ - :إِلَّا بالتَّقوَى ، النَّاسُ من آدمُ ، وآدمُ من ترابٍ".

يذكر أن مريم كانت قد خرجت من السجن مؤخراً بعد أن حُكِمت بقضية "هتك العرض بالرضا" على آثر فيديو كليب راقص لها من عيد ميلادها، وكان من المفترض أن تغادر الإمارات إلا أنه تم العفو عنها، وكانت قد شاركت منشور شكر جاء فيه:

"الحمد لله وفضله تم العفو عني بدولة العدل والقانون فشكراً جزيلًا لدولتي الإمارات العربية المتحدة زادها الله عزة وإزدهار وأخص بالشكر ساداتنا وشيوخنا حكام الدولة الذين أرسوا دعائم العدل والمساواة بين كل من ضمه هذا الوطن الغالي علي قلوبنا ،لقد حصدت اليوم غراس العدل وأسال الله عز وجل أن يزيدهم فخراً وعزة علي أمد الزمن وأتفضل بالشكر لكل من ساندني في محنتي والتي مرت بسلام وأخص الاستاذ محمد النجار المحامي لما بذله من أجلي من كل دعم سواء كان ماديًا أو معنويًا متمنية له دائما التفوق والتقدم لما لمسته فيه من تفاني وصدق في العمل".

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