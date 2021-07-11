وائل كفوري "شوقر دادي" بأحدث كليباته...ولقطات الكليب تثير الجدل حول دعمه للمثلية الجنسية!

طرح الفنان اللبناني وائل كفوري أحدث أعماله الفنية الذي حمل عنوان "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب.

وائل أطل بالكليب بستايل جديد سواء من ناحية المظهر أو حتى الأغنية الإيقاعية والتي تعتبر جريئة بالنسبة للفنان. الجمهور في البداية أبدى إعجابه بلوك وائل كفوري وتم وصفه بـ "شوقر دادي" وألقاب غيرها مثل "محطم قلوب العذارى" بسبب وسامته وجاذبيته.

أما فيما يتعلق بالتصوير فـ الأغنية ككل تتحدث عن الفتاة القوية إلا أنهم لم يُشهد وجود أي فتاة في لقطات الكليب واقتصر الظهور على الرجال فقط وهو ما أثار سخرية الجمهور بتعليقات كان منها "الأغنية للشباب؟!....معقول بيدعم المثلية الجنسية"!

زواج وائل كفوري !

بالحديث عن الحياة الشخصية للفنان فهو يعيش حالياً أجمل أيام حياته بعد إنتشار أخبار عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وتم من بعدها تداول فيديو للثنائي من إحدى الحفلات حيث كان المطرب يؤدي وصلة غناء من على طاولته وخطيبته التي تألقت بفستان أسود إلى جانبه.

من هي خطيبة وائل كفوري ؟

سيدة من مدينة القبيات في محافظة عكار شمال لبنان وهي من سكان بيروت، وبحسب المتداول أن اسمها شانا عبود والزواج بحسب الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى سيتم خلال شهر سبتمبر.

طلاق وائل كفوري !

يذكر أن قصة طلاق كفوري وبشارة كانت حديث الصفحات الفنية والجمهور الذي صُدم بتعليقات زوجته حول أنه كان يضربها واستدعى الأمر دخولها للمستشفى، وأنه منع النفقة والتي تصل لـ 3 آلاف دولار في الشهر عن ابنتيه أو بالأحرى يقوم بتأخيرها إلى أول عشر أيام من الشهر الجديد. بدوره رد وائل د وقتها أنه لا يكترث بالكلام الذي يُقال ولا أحد يستطيع الاقتراب من ابنتيه ولاقى دعم جماهيري من أهل ضيعته الذين علقوا منشورات تعبر عن ثقتهم بابن ضيعتهم.

يذكر أن الثنائي كانا قد تزوج لمدة 9 سنوات وكان وائل قد أخفى الخبر وهوية الزوجة طوال تلك الفترة حتى حدث الطلاق وقررت أنجيلا الظهور للميديا.

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