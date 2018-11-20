لماذا أثارت صورة شيرين رضا مع النجم العالمي أوين ويلسون غضب جمهورها؟!

شيرين رضا

نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا صورة عبر حسابها الخاص في إنستغرام تجمعها بالممثل العالمي والكاتب أوين ويلسون، وكشفت رضا من خلال تعليقها على الصورة انهما التقيا في مهرجان الجونة بدورته الثانية والذي أقيم قبل فترة.

وتظهر رضا بالصورة مُرتيدة فُستان كاجوال أبيض وتحتضن النجم العالمي بشكل مميز، وما ان نشرت رضا الصورة حتى بدأ جمهورها بمهاجمتها وذلك بسبب قربها الكبير واحتضانه ويلسون بطريقة غير لائقة على حد قولهم.

في المقابل تجاهلت الفنانة المصرية كل الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له بسبب الصورة والتزمت الصمت ولم تقم بالرد على أي تعليق سيء.

وعلى صعيد آخر كان أخر أعمال الفنانة المصرية شيرين رضا في السينما فيلم "تراب الماس" إلى جانب الفنان آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني وإخراج مروان حامد، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "الكويسين" إلى جانب كل من أحمد فهمي، حسين فهمي، بيومي فؤاد وآخرون وهو من إخراج أحمد الجندي.

وعلى صعيد التلفزيون كان اخر اعمالها مسلسل "لدينا أقوال أخرى" والذي شاركت فيه بالموسم الرمضاني الماضي إلى جانب الفنانة يسرا.