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لمى الرهونجي تصف إنجاب طفلها بـ"أجمل قرار اتخذته".. وترد على منتقدي إنجابها في الثلاثينات

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:11
لمى الرهونجي ويزن السيد
لمى الرهونجي ويزن السيد

أقامت سيدة الأعمال السورية لمى الرهونجي وزوجها الفنان السوري يزن السيد حفل عيد ميلاد لطيف لابنهما آدم يتماشى مع أجواء كأس العالم.

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لمى الرهونجي ويزن السيد يحتفلان بميلاد ابنهما

شاركت لمى الهونجي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور توثِّق الأجواء العائلية التي تجمعها بزوجها وابنها، حيث ارتدى جميع اللون الأخضر ضمن ديكور اتخذ طابع كرة القدم، فنشاهد قالب حلوى على شكل كرة قدم وشباك المرمى، بينما البالونات جاءت باللون الأبيض والأسود والأخضر.

وعبَّرت الرهونجي عن سعادتها بإتمام ابنها آدم عامه الثاني، شاكرةً كل من تمنى لها ولعائلتها الخير والسعادة، كما دعت لكل أب وأم لم يرزقهما الله الأطفال بعد، وكتبت في تعليقها المرفق بالصور: "العمر كله يا عمري .. بدي اتشكر اول شي محبتكم الكبيرة لادم اول شي و لعيلتي و الي.. محبتكم تاج على راسنا و كل كلمة حلوة بعتوها او التوها خصوصي بهل سنتين لادم فرحتنا كتير ..الله يخليلكم ولادكم و يطعم الاطفال لكل مشتهي".

لمى الرهونجي

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لمى الرهونجي ترد على منتقدي إنجابها بعمر الثلاثين

وانتهزت الرهونجي الفرصة للرد على ممن انتقدوا إنجابها بعمر الثلاثينات، لافتةً إلى أنها لا تستطيع تخيل حياتها دون تواجد ابنها آدم بها، واصفة إنجابه بـ"أجمل قرار"، وقالت: "ما بنسى ادي عالم انتقدت اني احبل و جيب طفل لاني فوق 30.. تخيلو حياتي بلا ادم .. تخيلو ادي الحياة بشعة اذا عطينا ادنا للعالم .. احلى شي نعمل يلي قلبنا بده ياه و يلي حاسين فيه .. ادم احلى قرار اتخذته بحياتي بعد اصوله"."

كما شاركت صور أخرى عائلية، مُشيرةً إلى أن المرء لا يكبر بعدد السنين، بل حينما ينطفئ، وكأنها إشارة إلى عيشها حياة صحية مع عائلتها، رغم الخلافات التي جمعتها بزوجها يزن السيد؛ بسبب نظراته إلى النساء الأخريات.

لمى الرهونجي

كلمات دالة:لمى الرهونجي

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