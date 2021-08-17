لمياء طارق بإطلالة جريئة تثير صدمة الجمهور!

أطلت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت لمياء طارق على الجمهور بإطلالة جريئة وُصفت بـ الصادمة أيضاً.

لمياء تخلت عن شعرها الطويل وأطلت بالشعر القصير وفستان بكتف واحد أبرز منحنيات جسدها بطريقة وصفها الجمهور بـ "المغرية"، وكان من بين التعليقات المتداولة "كانت أحلى"...وتابع أخر "ليش هيك مخربة حالها"..فيما أضاف آخر "الممثلات كلهم توجهوا للتفصخ والعري".

عن حياة لمياء طارق !

حاصلة على بكالوريوس تمثيل وإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت. إكتشفها المخرج كنعان حمد عندما شاهدها وهي في السنة الأولى في المعهد واختارها للمشاركة في ثلاثية نوال عام 1997، بينما كانت بدايتها الفعلية في مسلسل القرار الأخير، قدمت عدد كبير من الأدوار كانت نوعية أعمالها بالقالب درامية واشتهرت بشخصية الفتاة النرجسية والشقية.

الحياة الأسرية لـ لمياء طارق !

تزوجت للمرة الأولى في سبتمبر 1998 لكنها انفصلت بعد فترة قصيرة. تزوجت بعدها عدة مرات، ولم تنجب أبناء بسبب تأجيلها ذلك من أجل العمل الفني.

آخر أعمال لمياء طارق !

يذكر أن أخر أعمال لمياء طارق كان مسلسل "الناجية الوحيدة" والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2021 وجمعها بعدة وجوه من بينهم الممثلة الكويتية من أصل عراقي هدى حسين والنجم الكويتي محمد العلوي إضافةً إلى نخبة من الوجوه، أما عن قصة العمل فقد دارت حول سيدة أعمال اسمها ينجم حريق في منزلها وينتج عن ذلك موت جميع أفراد الأسرة ماعدا هي التي تتعرض لصدمة كبيرة نتيجة لموت زوجها وأبنائها واحتراق منزلها بالكامل ويؤدي ذلك إلى فقدان ذاكرتها ومن خلال أحداث المسلسل تظهر المفاجآت الصادمة غير المتوقعة للمشاهدين ولأنها الناجية الوحيدة من الحريق، تحوم الشبهات حولها لتتحول حياتها إلى جحيم وتبدأ رحلة الانتقام من شقيقها مبارك وعائلته كما يناقش العمل قصة شهد ابنة نواف التي تكون مدمنة على ممثلة مشهورة اسمها آمال جميل.

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