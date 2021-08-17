هيا الشعيبي تعاير إلهام الفضالة.. والسبب جريمة القتل!

ما زال الخلاف بين الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وصديقتها السابقة هيا الشعيبي مستمراً ليومنا الحالي ضمن شتائم متبادلة عبر السوشال ميديا.

هيا الشعيبي منذ ساعات شاركت منشور وُصف بـ اللاإنساني وجاء فيه تحديداً:

"الحمد الله اني رازه امي واحبها وقاعده بيتها معززه ومكرمه وعندي اخواني بدنيا كلها الحمد الله ويسون وايد ناس يسون وصار بحياتنا وايد خمام وخمينهم".

تعليق الشعيبي أعاد للأذهان القصة القديمة والتي كان قد أعلن عنها مشهور السوشال ميديا أبو طلال الحمراني والذي لمح وقتها أن هيا كانت تبتز إلهام طوال الفترة الماضية أو بالأحرى خلال فترة صداقتهما التي امتدت لـ سنوات، وتابع أن الأمر بدأ بجريمة قتل عام 2003 والتي بأثرها تم سجن والدة إلهام الفضالة بعد أن تسببت بمقتل عسكري يحمل الجنسية العُمانية.

ولعبت الصدفة دورها وقتها، إذ أنه تم إعتقال هيا الشعيبي منذ حوالي الـ 10 سنوات بتهمة مقاومة رجال الأمن لتتعرف على والدة إلهام داخل السجن الذي جمعهما وتروي لها القصة كاملة منذ البداية. الناقد تابع ان الشعيبي استغلت هذه النقطة وابتزت إلهام طوال فترة علاقتهما وأجبرتها على البقاء بقربها.

بداية خلاف هيا الشعيبي و إلهام الفضالة !

وكان الخلاف بينهما قد بدأ بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج "كشف حساب" مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها، وقالت أنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: "اللي يحبك يدل خدك".

ومن بعدها نشرت إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، وقالت فيه " مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام." وأضافت: " مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول."..كما أردفت الهام الفضالة: "ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة."

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