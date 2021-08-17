الراقصة دينا بالعباءة والحجاب من بعد فضيحة خروج صدرها من بدلة الرقص!

شاركت الراقصة دينا والتي تحمل الجنسية المصرية صُورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام حيث يتابعها الملايين.

الراقصة دينا ظهرت في الصُورة بالحجاب والعباءة وارفقت الصورة بتعليق "قريباً"، مما يعني أنها بصدد المشاركة في عمل فني جديد لم يتم الإفصاح عنه أو اعطاء أي تفاصيل أخرى.

بالعودة للصورة فقد لاقت الراقصة دينا عليها تعليقات إيجابية من الجمهور كان منها "الله يرزقك بالحجاب والمسلمات أجمعيين"..وتابع آخر "يا رب تلبسيه بجد مخليكي قمرايه. وتبقي من حور الجنه باذن الله يهديكي ويهديني ويهدي امه الاسلام وندخل الجنه".. وجاء في تعليق أحدهم "والله قمر وقلبك جميل مدام عجبك شكلك فيه الامل بالله موجود".

الراقصة دينا وفضيحة خروج صدرها!

وكانت الراقصة دينا قد أثرت الجدل بشكل كبير منذ أيام بعد أن شاركت مجموعة صُور لها من حفل زفاف كان قد أحيته مؤخراً في بلدها الأم مصر. وشاركت دينا والتي أدت وصلة رقص خلال الحفل مجموعة صُور لها برفقة العرسان ووالدة العروس التي تجمعها بها علاقة معرفة وارفقت الصُورة بتعليق "يا منة كنتي عروسة قمر و فرحتي قلبي مش مصدقة انك كبرتي و بتتجوزي. ربنا يسعدك و يفرحك دايما و تتهني انتي و حاتم"…

الراقصة دينا والتي ارتدت بدلة رقص كانت صُورتها مادة دسمة للتعليقات السلبية بسبب وضعية المنطقة العلوية وبالتحديد الصدر التي بدت كأنها ستخرج من الملابس وكان من بين التعليقات الساخرة "شو هالقرف يقطع عمرها"..وتابع آخر "عادي تلبسي بدلة رقص تكون مسكرة مشان ما نشوف هالمنظر"..

الراقصة دينا والإغتصاب الزوجي!

الراقصة دينا كانت قد أطلقت تصريحات مثيرة للجدل حول موضوع الإغتصاب الزوجي الذي تم تداوله منذ فترة بعد أن كشفت زوجة أحد فنانين مصر تعرضها لهذا الأمر، وجاء في تصريح دينا "أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديق عن أسرار علاقتها الزوجية للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية، والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ، اللي جوه أوضة النوم عيب نخرجه برا".... وختمت بـ "لا يوجد ما يسمى اغتصاب زوجي، وهناك ما يسمى بالرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة ومحبة واحترام بينهما".

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