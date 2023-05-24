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لن تصدق من هذه الطفلة في الصورة.. أصبحت نجمة لبنانية عالمية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 09:07
إليسا
إليسا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة اللبنانية إليسا باللونين الأسود والأبيض، بدت فيها بعمر الخامسة تقريبًا.

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إليسا وهي طفلة

في الصورة، تظهر إليسا واقفةً بثقة مرتديةً ملابس الباليه مؤلفة من قطعة واحدة، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود الكثيف على جانبي كتفها بطريقة انسايبة، بينما ارتسمت على وجهها ابتسامة بريئة.

إليسا

من هي إليسا؟

إليسا هي إليسا كرم، وُلدت في 27 أكتوبر 1972، وهي مغنية لبنانية. تعتبر إليسا واحدة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي ولديها شعبية كبيرة في العديد من الدول العربية والمجتمعات العربية في جميع أنحاء العالم.

بدأت إليسا مسيرتها الفنية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وحققت شهرة واسعة بفضل أغانيها الرومانسية والحزينة التي تتميز بصوتها القوي والعاطفي. وقد حققت العديد من النجاحات الكبيرة في مجال الغناء، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرتها المهنية.

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من أشهر أغاني إليسا: "بستناك"، "عايشالك"، "عكس اللي شايفينها"، "زهقانة"، "حالة حب"، "كرهني" وغيرها من الأغاني الناجحة.

بالإضافة إلى حياتها الفنية، تعرف إليسا بنشاطها في دعم القضايا الاجتماعية والإنسانية، وقدمت العديد من المساهمات الخيرية وشاركت في حملات للتوعية بمختلف القضايا، بما في ذلك التوعية بسرطان الثدي، والتي أعلنت عن إصابتها به عام 2018.
 

كلمات دالة:إليسا

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